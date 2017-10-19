Севастопольцы 3 ноября напишут «Большой этнографический диктант»

— В этом году мероприятие получило статус международного, поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом, — сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов. — Уникальность России заключается в ее национальном многообразии. В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант.