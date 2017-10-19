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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Севастопольцы 3 ноября напишут «Большой этнографический диктант»

Общероссийская акция приурочена ко Дню народного единства.

Севастопольцы присоединятся к культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет 3 ноября.

— В этом году мероприятие получило статус международного, поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом, — сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов. — Уникальность России заключается в ее национальном многообразии. В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант.

В прошлом году в акции приняли участие 195 севастопольцев. Диктант проходил на 9 площадках, в том числе в армянском, греческом и немецком национально-культурных обществах.

Средний бал по Севастополю составил 58,65. Самый высокий результат продемонстрировала 25-летняя участница, набрав 96 баллов. Средняя оценка по стране — 54 балла из 100 возможных.

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