Троих воронежцев наградили за спасение рыбака

Андрей и Евгений Дармодехины и Андрей Щербаков спасли из ледяного плена местного рыбака, сообщила пресс-служба спасения в среду, 19 октября.

Инцидент произошел утром 7 марта 2017 года. На реке Хопер провалился под лед рыбак, местный житель Николай Кирьянов.

В это же время около своего дома находился Андрей Дармодехин. Увидев, как тонет человек, он взял веревку и попросил помощи у своего отца Евгения Дармодехина и соседа Евгения Щербакова. Обвязавшись втроем веревкой, они смогли подползти к пострадавшему и вытащить его из ледяной воды на берег. До приезда бригады «скорой» пострадавшему была оказана первая доврачебная помощь.