Троих воронежцев наградили за спасение рыбака
Администрация Новохоперского района вручила медали МЧС России «За спасение погибающих на водах» троим жителям Воронежской области.
Администрация Новохоперского района вручила медали МЧС России «За спасение погибающих на водах» троим жителям Воронежской области.
Андрей и Евгений Дармодехины и Андрей Щербаков спасли из ледяного плена местного рыбака, сообщила
Инцидент произошел утром 7 марта 2017 года. На реке Хопер провалился под лед рыбак, местный житель Николай Кирьянов.
В это же время около своего дома находился Андрей Дармодехин. Увидев, как тонет человек, он взял веревку и попросил помощи у своего отца Евгения Дармодехина и соседа Евгения Щербакова. Обвязавшись втроем веревкой, они смогли подползти к пострадавшему и вытащить его из ледяной воды на берег. До приезда бригады «скорой» пострадавшему была оказана первая доврачебная помощь.
Спасенный чувствует себя хорошо и благодарит мужчин за то, что в трудную минуту оказались рядом. Андрей Дармодехин и Евгений Щербаков работают в ПЧ-95 ГПС села Алферовка. По словам начальника ПЧ-95 Олега Ерофеева, молодые люди очень ответственные и добросовестные.