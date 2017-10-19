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10:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Троих воронежцев наградили за спасение рыбака

Администрация Новохоперского района вручила медали МЧС России «За спасение погибающих на водах» троим жителям Воронежской области.

Андрей и Евгений Дармодехины и Андрей Щербаков спасли из ледяного плена местного рыбака, сообщила пресс-служба спасения в среду, 19 октября.

Инцидент произошел утром 7 марта 2017 года. На реке Хопер провалился под лед рыбак, местный житель Николай Кирьянов.

В это же время около своего дома находился Андрей Дармодехин. Увидев, как тонет человек, он взял веревку и попросил помощи у своего отца Евгения Дармодехина и соседа Евгения Щербакова. Обвязавшись втроем веревкой, они смогли подползти к пострадавшему и вытащить его из ледяной воды на берег. До приезда бригады «скорой» пострадавшему была оказана первая доврачебная помощь.

Спасенный чувствует себя хорошо и благодарит мужчин за то, что в трудную минуту оказались рядом. Андрей Дармодехин и Евгений Щербаков работают в ПЧ-95 ГПС села Алферовка. По словам начальника ПЧ-95 Олега Ерофеева, молодые люди очень ответственные и добросовестные.

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