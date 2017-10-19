В Самаре состоятся всероссийские соревнования по самбо
В соревнованиях примут участие самбисты из 21 региона РФ.
В соревнованиях примут участие самбисты из 21 региона РФ.
В субботу, 21 октября, в Самаре в спортивном комплексе Самарского университета (ул. Врубеля, 29) пройдут XXI всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти мастера спорта СССР Михаил Чикина, сообщает правительство Самарской области.
В соревнованиях примут участие спортсмены из 21 региона РФ, включая призеров первенств и чемпионатов Европы. Победители турнира получат право претендовать на присвоение звания мастера спорта России.
Начало соревнований в 10:00, торжественное открытие в 16:00.
Вход для зрителей свободный.
Справка
Михаил Чикин родился в 1938 году в Ульяновской области. В 1971 году переехал в Куйбышев. Михаил Чикин выступал в соревнованиях по самбо и работал в Куйбышевском авиационном институте, где начал проводить занятия по борьбе. Его воспитанники добивались успехов в областных, республиканских, всесоюзных студенческих турнирах. Михаил Чикин подготовил ряд сильных борцов, в том числе мастеров спорта СССР. Трагически погиб в 1996 году. С тех пор ежегодно проводится турнир по самбо, где помимо борцов Самарской области выступают представители других регионов.