В Самаре состоятся всероссийские соревнования по самбо

Михаил Чикин родился в 1938 году в Ульяновской области. В 1971 году переехал в Куйбышев. Михаил Чикин выступал в соревнованиях по самбо и работал в Куйбышевском авиационном институте, где начал проводить занятия по борьбе. Его воспитанники добивались успехов в областных, республиканских, всесоюзных студенческих турнирах. Михаил Чикин подготовил ряд сильных борцов, в том числе мастеров спорта СССР. Трагически погиб в 1996 году. С тех пор ежегодно проводится турнир по самбо, где помимо борцов Самарской области выступают представители других регионов.