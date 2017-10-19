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10:16 (мск), источник: N + 1

В Шотландии заработала первая в мире плавучая ветроэлектростанция

Мощность электростанции Hywind составляет 30 мегаватт.

Норвежская компания Statoil совместно с арабской Masdar 18 октября 2017 года запустили в шотландском Абердиншире первую в мире плавучую ветряную электростанцию Hywind. Согласно сообщению норвежской компании, новая станция мощностью 30 мегаватт заработала в море в 25 километрах от побережья. Она начала поставлять электричество в энергосистему города Питерхед.

Во время загрузки произошла ошибка.

Побережье и морские зоны, несколько удаленные от него, являются одними из наиболее удачных мест для размещения ветряных электростанций, поскольку из-за температурного контраста между водой и сушей здесь нередко возникают воздушные потоки достаточной для выработки электроэнергии силы.

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Тем не менее, существующие обычные технологии не позволяют устанавливать ветряные генераторы вдали от берега, где глубина воды превышает 60 метров. Технология стабилизированных поплавков, использованная в Hywind, позволяет размещать ветряные генераторы на воде с глубиной до 800 метров. Такая технология позволит странам, имеющим выход к морю, разместить на воде большее количество ветряков.

В состав шотландской плавучей ветроэлектростанции вошли пять ветрогенераторов. Высота мачты ветряка составляет 175 метров, а его масса — около 12 тонн. Ветрогенератор оснащен винтом с тремя лопастями, длина каждой из которых составляет 75 метров.

Мачта ветряка установлена на вытянутом поплавке длиной 78 метров, в котором в качестве стабилизирующего балласта используется железная руда. Кроме того, поплавок под водой удерживается тремя гибкими тросами, закрепленными на дне с помощью тяжелых 60-тонных блоков.

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Угол установки лопастей винтов ветрогенератора может изменяться. Его определяет специальное управляющее программное обеспечение, которые вычисляет нужный угол в зависимости от силы качки и ветра. В перспективе Statoil и Masdar намерены оснастить плавучую электростанцию в Шотландии литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью один мегаватт-час.

Разработчики полагают, что аккумуляторная батарея позволит накапливать электроэнергию и служить буфером во время пиков энергопотребления. Аккумуляторная батарея для плавучих ветряных электростанций получила название Batwind.

Помимо шотландской Hywind в настоящее время ведется постройка аналогичных плавучих электростанций у побережья американского штата Мэн, а также берегов Испании.

Формально первой в мире плавучей электростанцией стала опытная станция у берегов Норвегии. Ее испытывали в 2009—2011 годах. Она действует и сегодня, но к общей энергосети не подключена и используется для доработки технологии.

В начале июня текущего года подразделение Makani американской компании Google испытало новый ветрогенератор, выполненный в виде кордового планера. Новый летающий ветрогенератор должен будет парить на высотах, где практически постоянно присутствует ветер, и вырабатывать электричество.

Аппарат, выполненный в виде самолета, будет специальным тросом соединен с землей. Ветрогенератор, имеющий размах крыла 25,9 метра, будет подниматься на высоту до 305 метров. Аппарат оснащен восемью небольшими генераторами, соединенными с воздушными винтами диаметром 2,3 метра каждый. Мощность испытанного летающего ветрогенаратора составила 600 киловатт.

Василий Сычёв.

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