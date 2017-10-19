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10:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Синоптики пообещали сильный ветер и осадки после туманов в Новосибирске

Несколько сотен человек не смогли долететь сегодня до Новосибирска. Причина в густом тумане.

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Аэропорт «Толмачёво» утром не принял два рейса из Иркутска и Якутска, самолёты посадили в Барнауле, но сейчас их пассажиры уже доставлены в Новосибирск. Более того, еще до ухудшения видимости «Толмачёво» и сам выполнил функции запасного аэродрома: непогоду в Новосибирске пережидал лайнер, летевший в Кемерово. У соседей в Кузбассе сегодня тоже была густая мгла. Туман, напомню, сгустился сегодня в Новосибирске с рассветом. Сильная мгла не стала неожиданностью для новосибирских синоптиков. Погодное явление прогнозировали. Что касается ближайших трех дней, то видимость должна быть получше. Правда, погода — похуже. .

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра: «У нас доминировала область повышенного атмосферного давления во всей толще тропосферы. При очень слабых ветрах вплоть до штиля. Усугублялось тем, что в приземном слое формировался слой инверсии, то есть вместо падения температуры с высотой, как обычно бывает в нормальной атмосфере, у нас наблюдался рост температуры с высотой. Такие ситуации выполняют функцию запирающего слоя, мешающего и препятствующего воздухообмену верхнего и нижнего слоёв. Поэтому, в связи с застоем, и при высокой относительной влажности воздуха в приземном слое происходила конденсация водяного пара, которую мы воспринимаем как туманы. Высокая относительная влажность и инверсионное распределение температуры с высотой — эти факторы задерживают рассеивание тумана. Но, в принципе, мы уже завтра ждём выход циклона с юго-запада, увеличение градиентов давления, то есть у нас будет свежее ветер. В ближайшие трое суток ветер будет усиливаться, порывы до 15−20 метров в секунду. Осадки мы ждём. И туманы в последующем пока маловероятны».

В некоторых районах видимость снизилась до пятидесяти метров. Вскоре пошел дождь, и атмосфера начала проясняться. По сообщению пресс-службы ГИБДД Новосибирска, погодные условия не вызвали роста количества аварий на дорогах мегаполиса. Все прочие коммунальные и транспортные службы работали в штатном режиме.

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