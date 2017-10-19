Синоптики пообещали сильный ветер и осадки после туманов в Новосибирске
Несколько сотен человек не смогли долететь сегодня до Новосибирска. Причина в густом тумане.
Несколько сотен человек не смогли долететь сегодня до Новосибирска. Причина в густом тумане.
Аэропорт «Толмачёво» утром не принял два рейса из Иркутска и Якутска, самолёты посадили в Барнауле, но сейчас их пассажиры уже доставлены в Новосибирск. Более того, еще до ухудшения видимости «Толмачёво» и сам выполнил функции запасного аэродрома: непогоду в Новосибирске пережидал лайнер, летевший в Кемерово. У соседей в Кузбассе сегодня тоже была густая мгла. Туман, напомню, сгустился сегодня в Новосибирске с рассветом. Сильная мгла не стала неожиданностью для новосибирских синоптиков. Погодное явление прогнозировали. Что касается ближайших трех дней, то видимость должна быть получше. Правда, погода — похуже. .
Ренад Ягудин,
В некоторых районах видимость снизилась до пятидесяти метров. Вскоре пошел дождь, и атмосфера начала проясняться. По сообщению