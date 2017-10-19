МЧС предупредило пермяков о ненастье
ПЕРМЬ, 10 октября, ФедералПресс. По данным краевого управления МЧС в Прикамье ожидается снег и штормовой ветер.
ПЕРМЬ, 10 октября, ФедералПресс. По данным краевого управления МЧС в Прикамье ожидается снег и штормовой ветер.
В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики отмечают, что порывы ветра могут быть в районе 20 метров в секунду.
Средняя температура воздуха составит около +5С. Автомобилистам советуют быть внимательней при движении по трассам, следить за скоростным режимом и соблюдать правила дорожного движения.
Жителям региона также следует быть осторожней при нахождении вблизи рекламных конструкций.