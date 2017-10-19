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10:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

МЧС предупредило пермяков о ненастье

ПЕРМЬ, 10 октября, ФедералПресс. По данным краевого управления МЧС в Прикамье ожидается снег и штормовой ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 82% 768 мм рт. ст. 2 м/с

В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики отмечают, что порывы ветра могут быть в районе 20 метров в секунду.

Средняя температура воздуха составит около +5С. Автомобилистам советуют быть внимательней при движении по трассам, следить за скоростным режимом и соблюдать правила дорожного движения.

Жителям региона также следует быть осторожней при нахождении вблизи рекламных конструкций.

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