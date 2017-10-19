Источник: РИА "Новости"

Снег и гололёд возвращаются в Омск. Синоптики обещают резкое ухудшение погоды в регионе. В ближайшие дни, по сообщению Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, в городе и области ожидается гололедица.

Завтра, 20 октября, ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до +3 °С, дневная — от +4 до +9 градусов. Порывы ветра местами достигнут 15−20 м/с. Ожидаются слабые гололёдные явления, дождь.

В субботу, 21 октября, похолодает ещё сильнее: ночью ожидается от -2 до +3 градусов, днём — от +1 до -6 °С. В некоторых районах поднимется порывистый ветер 13−18 м/с. Местами сохранятся осадки и гололедица.