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10:16 (мск), источник: АиФ Омск

Снег и гололёд возвращаются в Омск

Погода начнёт ухудшаться с завтрашнего дня.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 82% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Снег и гололёд возвращаются в Омск. Синоптики обещают резкое ухудшение погоды в регионе. В ближайшие дни, по сообщению Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, в городе и области ожидается гололедица.

Завтра, 20 октября, ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до +3 °С, дневная — от +4 до +9 градусов. Порывы ветра местами достигнут 15−20 м/с. Ожидаются слабые гололёдные явления, дождь.

В субботу, 21 октября, похолодает ещё сильнее: ночью ожидается от -2 до +3 градусов, днём — от +1 до -6 °С. В некоторых районах поднимется порывистый ветер 13−18 м/с. Местами сохранятся осадки и гололедица.

Отметим, что воскресенье погода только ухудшится даже днём погода будет держаться в минусе, пройдёт мокрый снег.

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