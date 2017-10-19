В Казахстане каждый пятый ребенок страдает от лишнего веса — эксперты

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в ходе пресс-конференции специалист нутрициолог Казахской академии питания А. Чуенбекова и исполняющая обязанности заместителя руководителя управления здравоохранения А. Иманалина, ведущими факторами риска неинфекционных заболеваний, наряду с табакокурением, потреблением алкоголя, низкой физической активностью, считаются избыточная масса тела и ожирение различной степени выраженности, а также неправильное питание, включая избыточное потребление насыщенных жиров, транс-жиров, сахара, соли и недостаточное потребление овощей и фруктов.

По словам врачей, казахстанцы не обращают внимание на свой рацион питания.

«Потребление свободных сахаров, фастфуда повышает риск избыточного веса и ожирения. Важно создание условий для нормального физического и умственного развития детей школьного возраста, повышения их работоспособности и выносливости, хорошей сопротивляемости к различным видам болезней. Питание школьника должно быть рациональным и здоровым, так как в это время происходит становление организма», — отметила Айгуль Иманалина.

Согласно исследованию, проведенному Казахской академией питания в 2012 году, более половины казахстанцев страдают избыточным весом и ожирением.

«21,5% детей до 14 лет имеют лишний вес, это каждый пятый ребенок. Половина из них страдает ожирением», — подчеркнула А. Чуенбекова.

По словам спикеров, кобылье молоко содержит практически все необходимые для здоровья человека витамины. Особенно молоко богато витаминами А и С, так, в одном литре молока уровень аскорбиновой кислоты в зависимости от сезона года колеблется в пределах от 85 до 140 мг, а витамина А и каротина — от 0,092−0,70 мг. В кобыльем молоке присутствуют также витамины В1, В2, В12, РР, Д, Е, фолиевая кислота, биотин и др.

Необходимо отметить, что по содержанию витаминов кобылье молоко превосходит коровье в несколько раз. Кроме витаминов молоко содержит ферменты, антибактериальные факторы, лизоцим, а также макро- и микроэлементы (кальций, магний, фосфор, марганец, медь, кобальт и др.), участвующие в регуляции обменных процессов и формировании костного и мышечного скелетов.

Наряду с этим, отмечено и о полезных свойствах кумыса. При кумысолечении значительно улучшаются аппетит, секреция желудочного сока и всасывание пищи, повышается усвояемость белков и жиров пищи, нарастает вес.

Кумысолечение оказывает весьма благотворное действие на кровь: повышается содержание гемоглобина, улучшается лейкоцитарная формула.