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10:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии дорожники укладывали асфальт прямо в лужи

Жителей Иглино удивило, что дорожные рабочие принялись укладывать асфальт сразу после дождя, прямо в лужи.

Фото вызвали бурное обсуждение в группе в соцсети. Так, один из пользователей пишет: «Лето прошло теперь дороги ремонтирует. Кому-то нужны опять деньги». Другой ему отвечает: «Это первый этап, укладка во время дождя. Когда снег пойдёт, заново положат».

Между тем, ProUfu.ru обратился в местное ДРСУ. «Между прочим, технология укладки асфальта предполагает его укладку при температуре в 130 градусов. Любая вода испаряется. А перед тем, как укладывать асфальт, место работ обрабатывают битумной эмульсией, которая вся на водной основе», — рассказали в управлении.

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