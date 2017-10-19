В Башкирии дорожники укладывали асфальт прямо в лужи

Фото вызвали бурное обсуждение в группе в соцсети. Так, один из пользователей пишет: «Лето прошло теперь дороги ремонтирует. Кому-то нужны опять деньги». Другой ему отвечает: «Это первый этап, укладка во время дождя. Когда снег пойдёт, заново положат».

Между тем, ProUfu.ru обратился в местное ДРСУ. «Между прочим, технология укладки асфальта предполагает его укладку при температуре в 130 градусов. Любая вода испаряется. А перед тем, как укладывать асфальт, место работ обрабатывают битумной эмульсией, которая вся на водной основе», — рассказали в управлении.