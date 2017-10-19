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10:32 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани прогнозируют потепление до 23 °C

В Краснодарском крае 19 октября метеорологи прогнозируют потепление и ясную погоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 82% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: ЮГА.ру

В Краснодаре осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 20−22 °С. Ветер переменный, 4−9 м/с.

В крае также не будет осадков. Днем температура поднимется до 15−20 °С, местами до 23 °C. Ветер переменный, 4−9 м/с.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, температура — 18−23 °С. Ветер восточный, юго-восточный, днем юго-западный, 6−11 м/с.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в следующие два дня, 20 и 21 октября, в крае сохранится сухая погода, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью 7−12 °С, местами по юго-восточным предгорьям 2−7 °С, днем 17−22 °С. Ветер переменный, 4−9 м/с.

На Черноморском побережье без осадков, в субботу на юге небольшой дождь. Ночью температура опустится до 10−15 °С, днем потеплеет до 16−21 °С. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-восточный, 6−11 м/с.

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