На Кубани прогнозируют потепление до 23 °C
В Краснодарском крае 19 октября метеорологи прогнозируют потепление и ясную погоду.
В Краснодарском крае 19 октября метеорологи прогнозируют потепление и ясную погоду.
В Краснодаре осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 20−22 °С. Ветер переменный, 4−9 м/с.
В крае также не будет осадков. Днем температура поднимется до 15−20 °С, местами до 23 °C. Ветер переменный, 4−9 м/с.
На Черноморском побережье преимущественно без осадков, температура — 18−23 °С. Ветер восточный,
По данным Краснодарского гидрометцентра, в следующие два дня, 20 и 21 октября, в крае сохранится сухая погода, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью 7−12 °С, местами по
На Черноморском побережье без осадков, в субботу на юге небольшой дождь. Ночью температура опустится до 10−15 °С, днем потеплеет до 16−21 °С. Ветер южный,