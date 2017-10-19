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11:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

33 красноярские школы подключились к онлайн-библиотеке

В доступе у педагогов и школьников появилось 40 тысяч книг.

33 красноярские школы подключились к электронной библиотеке «ЛитРес». В доступе у педагогов и школьников появилось 40 тысяч электронных и аудиокниг. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

Теперь ученики смогут читать школьные учебники и пользоваться материалами для подготовки к ЕГЭ и ГИА в режиме онлайн. Для этого им необходимо получить электронный читательский билет, ввести логин и пароль, а также авторизироваться на сайте библиотеки.

Отмечается, что к новой системе уже подключились более двух тысяч педагогов, школьников и их родителей. Все материалы будут активны для пользователей в течение года.

«Красноярские школы также создают библиотечно-информационные центры. Проект позволяет школьной библиотеке выйти на принципиально новый уровень, стать центром жизни образовательного учреждения», — говорится в сообщении.

Теперь управление образования Красноярска собирается сделать эти центры многофункциональными, когда в одном рабочем пространстве «соседствуют» разные виды деятельности.

«Изменение формата работы библиотек предполагает выход за рамки образовательного учреждения и взаимодействие с городскими библиотеками. Речь идет не только о проведении совместных мероприятий и акций, но и о запуске передвижной библиотеки. В настоящий момент многие школы не обладают достаточным фондом художественной литературы ввиду отсутствия больших книгохранилищ. Решить проблему могут как электронные библиотеки, так пункты выдачи книг», — прокомментировала глава управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

Добавим, что библиотечно-информационные центры создадут в школах № 2, 3, 13, 16, 50, 51, 78, 85, 148 и др.

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