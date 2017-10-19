Всё больше детей страдают ожирением в Иркутской области

Если ещё несколько лет назад избыточный вес имел каждый десятый школьник, то сегодня масса тела превышена уже у 15% детей. Причины очевидны — гаджеты вытеснили прогулки на улице, фастфуд — домашнее питание. Дети мало занимаются спортом. Специалистами доказано, если компьютер или телевизор стоит у ребёнка в комнате, риск стать полным у него возрастает более чем на 40%. Лишний вес опасен развитием различных заболеваний — сахарного диабета, гипертонии, болезни суставов.