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11:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Всё больше детей страдают ожирением в Иркутской области

По всей России проблема приобретает эпидемический характер.

Источник: Вести Иркутск

По всей России проблема приобретает эпидемический характер.

Если ещё несколько лет назад избыточный вес имел каждый десятый школьник, то сегодня масса тела превышена уже у 15% детей. Причины очевидны — гаджеты вытеснили прогулки на улице, фастфуд — домашнее питание. Дети мало занимаются спортом. Специалистами доказано, если компьютер или телевизор стоит у ребёнка в комнате, риск стать полным у него возрастает более чем на 40%. Лишний вес опасен развитием различных заболеваний — сахарного диабета, гипертонии, болезни суставов.

— Проблема, конечно, серьёзная, и лечение происходит очень сложно. Процесс этот очень длительный и требует большой работы родителей, семьи, естественно, самого ребёнка, подростка. Необходимо привлечение к проблеме диетологов, психолога, — говорит главный детский эндокринолог Иркутской области Людмила Холмогорова.

О проблеме ожирения не только у детей, но и у взрослых, о способах борьбы более подробно мы расскажем завтра. В передаче «Диалоги о здоровье с профессором Щуко» советы дадут специалисты.

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