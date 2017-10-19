Всё больше детей страдают ожирением в Иркутской области
По всей России проблема приобретает эпидемический характер.
По всей России проблема приобретает эпидемический характер.
По всей России проблема приобретает эпидемический характер.
Если ещё несколько лет назад избыточный вес имел каждый десятый школьник, то сегодня масса тела превышена уже у 15% детей. Причины очевидны — гаджеты вытеснили прогулки на улице, фастфуд — домашнее питание. Дети мало занимаются спортом. Специалистами доказано, если компьютер или телевизор стоит у ребёнка в комнате, риск стать полным у него возрастает более чем на 40%. Лишний вес опасен развитием различных заболеваний — сахарного диабета, гипертонии, болезни суставов.
— Проблема, конечно, серьёзная, и лечение происходит очень сложно. Процесс этот очень длительный и требует большой работы родителей, семьи, естественно, самого ребёнка, подростка. Необходимо привлечение к проблеме диетологов, психолога, — говорит главный детский эндокринолог Иркутской области Людмила Холмогорова.
О проблеме ожирения не только у детей, но и у взрослых, о способах борьбы более подробно мы расскажем завтра. В передаче «Диалоги о здоровье с профессором Щуко» советы дадут специалисты.