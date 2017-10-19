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11:19 (мск), источник: РИА Крым

Из-за тумана в аэропорту «Симферополь» задерживается 12 рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В аэропорту «Симферополь» из-за ночного тумана задерживается 12 рейсов: шесть из них на вылет, еще половина — на прилет. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Источник: РИА "Новости"

«Это связано с тем, что ночью в аэропорту ухудшилась видимость в связи с туманом. В условиях ограниченной видимости воздушные суда не приземлялись в аэропорту, командиры самолетов, как правило, находились в аэропортах отправления и ждали улучшения погоды», — рассказал Лаптев.

Как уточнили в пресс-службе, из-за погодных условий эти рейсы будут задерживаться в течение всего дня. Однако, как пояснил Лаптев, туман уже начал рассеиваться.

«В настоящий момент ситуация нормализовалась, аэропорт начинает работать в штатном режиме, первые воздушные суда мы уже принимаем», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

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