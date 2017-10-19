Из-за тумана в аэропорту «Симферополь» задерживается 12 рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В аэропорту «Симферополь» из-за ночного тумана задерживается 12 рейсов: шесть из них на вылет, еще половина — на прилет. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.