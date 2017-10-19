Из-за тумана в аэропорту «Симферополь» задерживается 12 рейсов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В аэропорту «Симферополь»
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В аэропорту «Симферополь»
«Это связано с тем, что ночью в аэропорту ухудшилась видимость в связи с туманом. В условиях ограниченной видимости воздушные суда не приземлялись в аэропорту, командиры самолетов, как правило, находились в аэропортах отправления и ждали улучшения погоды», — рассказал Лаптев.
Как уточнили в
«В настоящий момент ситуация нормализовалась, аэропорт начинает работать в штатном режиме, первые воздушные суда мы уже принимаем», — рассказали в