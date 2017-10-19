«Пиксели» подсветят хабаровское колесо обозрения

Источник: Хабаровский край сегодня

Колесо обозрения готовится к монтажу иллюминации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Самый высокий аттракцион Дальнего Востока подсветят «пикселями». Это современные световые элементы. Сейчас их вставляют в алюминиевые носители, которые будут смонтированы по всем плоским поверхностям 60-метрового колеса обозрения. В итоге на каждой стороне аттракциона появится по 1,5 км иллюминации.

— «Пиксель» — всепогодный, влагостойкий светоэлемент, который ничего не боится. В дождь ничего не замкнёт. На шанхайском заводе мне показали, как «пиксель» бросают в кипящий чайник, а ему хоть бы что. Износостойкость — это важный момент, который учитывался при выборе поставщика оборудования. Не придется постоянно подниматься на высоту и ремонтировать лампочки, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» владелец аттракциона Семён Копылов. Фирма из Шанхая, изготовившая световое оборудование, ранее оформила «пикселями» 120-метровое колесо обозрения в Пекине.

Как сообщил владелец аттракциона, иллюминация хабаровского колеса обозрения будет ещё мощнее. Всё дело в размере «пикселей». В Пекине используются световые элементы по 4 см, а для дальневосточной столицы изготовлены пятисантиметровые. Они позволят не только осветить колесо, но и транслировать на нём графику.

— В этом изюминка данной технологии — возможность показывать полноценные картинки, — рассказал Семён Копылов. — Иллюминация управляется с помощью контроллера. На первом этапе будут чередоваться 20−30 графических программ. Но на заводе уверили, что программисты смогут дописать любые фигуры и изображения. Завершить монтаж освещения планируется до конца октября. В первую очередь будет подсвечена одна сторона колеса обозрения, которая «смотрит» на город. Со стороны Амура иллюминация появится позже. По словам Копылова, необходимо сначала проверить технологию, чтобы внести коррективы, если потребуется.

Напомним, что установка колеса обозрения началась на набережной Хабаровска в феврале текущего года. Планировалось, что гости набережной стадиона имени Ленина смогут прокатиться на новом аттракционе 1 мая. На первых этапах возведение колеса шло с опережением графика. Однако на финише монтажа пришлось сбавить темпы из-за задержек доставки оборудования. После завершения установки колесо на набережной Хабаровска станет самым высоким за Уралом и пройдет сертификацию по последним стандартам и требованиям к безопасности.