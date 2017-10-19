Канадский премьер расплакался во время речи о кончине главного рокера страны

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«Горд был моим другом, он был другом нам всем. Наш дружище Горд», — заявил Трюдо.

«Наша страна стала меньше без Горда Дауни. Я думал, что смогу сдержаться, но это невыносимо», — признался премьер.

Гордон Эдгар Дауни, один из самых знаменитых рокеров Канады и фронтмен группы The Tragically Hip, скончался 17 октября в возрасте 53 лет, писала газета The Guardian. Причиной смерти стал рак мозга, с которым исполнитель боролся с 2016 года.

В дискографии The Tragically Hip 14 альбомов. Дауни также занимался сольной карьерой и выпустил шесть пластинок.