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11:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадский премьер расплакался во время речи о кончине главного рокера страны

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо не сдержал слез во время речи о смерти рок-музыканта Гордона Дауни. Запись выступления политика опубликована на видеохостинге YouTube.

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«Горд был моим другом, он был другом нам всем. Наш дружище Горд», — заявил Трюдо.

«Наша страна стала меньше без Горда Дауни. Я думал, что смогу сдержаться, но это невыносимо», — признался премьер.

Гордон Эдгар Дауни, один из самых знаменитых рокеров Канады и фронтмен группы The Tragically Hip, скончался 17 октября в возрасте 53 лет, писала газета The Guardian. Причиной смерти стал рак мозга, с которым исполнитель боролся с 2016 года.

В дискографии The Tragically Hip 14 альбомов. Дауни также занимался сольной карьерой и выпустил шесть пластинок.

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