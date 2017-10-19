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11:25 (мск), источник: Вести Приморье

Еще три приморца станут почетными жителями края

В День образования Приморья жителям региона вручат федеральные и краевые награды, среди которых — «Почетный житель Приморского края» и «Приморье. За заслуги». Ранее конкурсная комиссия по наградам при губернаторе Приморья определила список кандидатур на награждение. Список почетных жителей Приморского края пополнят ветеран боевых действий Александр Мамрак, бизнесмен и общественный деятель Валентин Пак, а также художественный руководитель «Приморского театра кукол» Виктор Бусаренко.

Источник: Вести Приморье

Александр Степанович Мамрак много лет служил в органах УМВД и неоднократно участвовал в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Неоднократно принимал участие в задержании вооруженных преступников, предотвращал террористические акты, за что в последствии получил статус ветерана боевых действий. После выхода в отставку, в 2014 году Александр Мамрак занялся общественной деятельностью, объединив ветеранов и жителей края в охране правопорядка в составе добровольных народных дружин. Благодаря его активной позиции движение стало популярным в Приморье, в состав 123 дружин уже вошли более 1600 человек. Добровольные помощники полиции сегодня участвуют в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий и оперативно-профилактических операций, оказывают содействие в раскрытии преступлений. Только в 2017 году совместно с сотрудниками органов внутренних дел Александр Степанович принял участие в организации и проведении 35 рейдов по охране общественного порядка во время проведения городских праздников, различных культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Виктор Бусаренко более 20 лет возглавляет «Приморский театр кукол». Под его руководством поставлено более 70 спектаклей, многие из которых стали яркими событиями в культурной жизни Приморья. Искусствоведы неоднократно замечали, что в своей работе Виктор Бусаренко использует широкий спектр приёмов и жанров кукольного искусства, работая с тростевыми, планшетными, штоковыми, теневыми, ростовыми куклами, марионетками, делает каждый спектакль «живым». Театр регулярно выезжает с представлениями в школы и детские сады Приморья, детские дома, социальные реабилитационные центры, специализированные медицинские учреждения, пришкольные и загородные лагери отдыха. Спектакли бесплатно посещают дети-инвалиды, дети из семей военнослужащих, из многодетных и малообеспеченных семей.

Меценат, общественный деятель и бизнесмен Валентин Пак принимает активное участие в работе по укреплению межнациональных отношений в крае, популяризации истории Приморья, традиций и обычаев его народов. При содействии Валентина Пака был снят фильм «Земля Вольной Надежды», а также несколько книг, посвященных краеведению.

Знаком отличия «Приморье. За заслуги» будут награждены начальник цеха судоремонта «Дальзавода» Виктор Бизюкин, председатель Приморского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Надежда Ильина, актриса Приморского академического краевого драматического театра имени Горького Ольга Налитова, а также председатель Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Дмитрий Поташев.

Награду также вручат художественному руководителю театра имени Горького Ефиму Звеняцкому — решение о вручении ему знака отличия принято на заседании комиссии в среду, 18 октября.

По информации департамента госслужбы и кадров, за время работы в театре Ефим Самуилович поставил более 50 постановок.

«Наиболее “знаковыми” спектаклями Ефима Звеняцкого по праву считаются “Поминальная молитва”, “Три сестры”, “Tovarich”. В 2014 году был поставлен спектакль “Крейсера”, получивший широкий отклик зрителей не только во Владивостоке, но и в Москве. За два года проката его посмотрело более 30 тысяч человек. Самой яркой премьерой последнего сезона можно считать постановку спектакля “Стена” по одноименному роману Владимира Мединского», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Ефим Звеняцкий является организатором и генеральным директором международного кинофестиваля «Pacific Meridian», который проводится во Владивостоке с 2003 года. Фестиваль по праву входит в число ведущих российских кинофестивалей. Также Ежим Звеняцкий совмещает профессиональную деятельность с работой в Общественном экспертном совете по культуре и краевом парламенте.

Вручение почетных знаков и знаков отличия состоится на торжественном мероприятии в честь 79-летия со дня образования Приморского края в пятницу, 20 октября.

Напомним, в Приморье утверждены четыре региональные награды: почетные знаки для многодетных семей — «Родительская доблесть» трех степеней, а также «Почетный житель Приморского края», знаки отличия — «Морская звезда» и «Приморье. За заслуги».

Кроме того, помимо стандартного знака отличия или почетного знака приморцы получают лацканные значки, чтобы украшать заслуженной наградой не только праздничную, но и повседневную одежду.

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