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11:20 (мск), источник: НТА-Приволжье

Гранты по 150 тысяч рублей получат лучшие социальные проекты Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, поддержку регионального Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) получат программа обучения слепоглухих детей, клиника реабилитации престарелых и маломобильных граждан, инклюзивный молодежный лагерь для начинающих предпринимателей и другие проекты нижегородских социальных предпринимателей.

Источник: Reuters

Отмечается, что это будут разные формы поддержки: бесплатные образовательные программы, разнообразные консультации (до конца года их будет проведено более 500), предоставление помещений по льготной арендной ставке, менторская, информационная и ресурсная помощь.

Согласно информации, на открытии ЦИСС министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов заявил, что к начинающим социальным предпринимателям «приставят» менторов, которых подобрал ЦИСС из числа представителей успешного большого и малого бизнеса. Менторы будут консультировать своих подопечных в онлайн-режиме — по телефону и интернету.

Также социальным предпринимателям планируется оказывать информационную поддержку: на сайтах министерства, ЦИСС, портале поддержки предпринимательства Нижегородской области, на страницах министерства и подведомственных организаций в социальных сетях и с помощью партнеров. Кроме того, реклама социальных проектов будет размещена на экранах компании «Интроник», с которой заключено соглашение о сотрудничестве. Это 6 рекламных экранов в Нижнем Новгороде, 25 — в отделениях Почты России и 35 — в маршрутных такси Нижнего Новгорода.

Всего до конца этого года гранты на расширение своего бизнеса в размере 150 тыс. рублей каждый получат пять проектов действующих социальных предпринимателей региона.

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