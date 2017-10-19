Гранты по 150 тысяч рублей получат лучшие социальные проекты Нижегородской области

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Отмечается, что это будут разные формы поддержки: бесплатные образовательные программы, разнообразные консультации (до конца года их будет проведено более 500), предоставление помещений по льготной арендной ставке, менторская, информационная и ресурсная помощь.

Согласно информации, на открытии ЦИСС министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов заявил, что к начинающим социальным предпринимателям «приставят» менторов, которых подобрал ЦИСС из числа представителей успешного большого и малого бизнеса. Менторы будут консультировать своих подопечных в онлайн-режиме — по телефону и интернету.

Также социальным предпринимателям планируется оказывать информационную поддержку: на сайтах министерства, ЦИСС, портале поддержки предпринимательства Нижегородской области, на страницах министерства и подведомственных организаций в социальных сетях и с помощью партнеров. Кроме того, реклама социальных проектов будет размещена на экранах компании «Интроник», с которой заключено соглашение о сотрудничестве. Это 6 рекламных экранов в Нижнем Новгороде, 25 — в отделениях Почты России и 35 — в маршрутных такси Нижнего Новгорода.