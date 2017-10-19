ЦРУ уволило щенка Лулу из-за отказа искать взрывчатку

«Для наших тренеров крайне важно, чтобы собаки наслаждались работой, которую выполняют. Но иногда такая жизнь им не по душе. У собак бывают хорошие и плохие дни, когда они не готовы учиться новому. Но для некоторых, например, для Лулу, проблемы не временны», — сообщили в ЦРУ.

Уточняется, что Лулу совсем не интересовали поиски взрывчатых веществ.

Теперь она будет жить в доме своего напарника и уже наслаждается игрой с белками и кроликами.

«Мы будем скучать по Лулу, но для нее это было правильным решением. Мы желаем ей всего наилучшего в ее новой жизни», — говорится в сообщении.