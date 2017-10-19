ЦРУ уволило щенка Лулу из-за отказа искать взрывчатку
ЦРУ исключило из программы подготовки щенка по кличке Лулу, так как ей не нравилось искать взрывчатку. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
ЦРУ исключило из программы подготовки щенка по кличке Лулу, так как ей не нравилось искать взрывчатку. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Для наших тренеров крайне важно, чтобы собаки наслаждались работой, которую выполняют. Но иногда такая жизнь им не по душе. У собак бывают хорошие и плохие дни, когда они не готовы учиться новому. Но для некоторых, например, для Лулу, проблемы не временны», — сообщили в ЦРУ.
Уточняется, что Лулу совсем не интересовали поиски взрывчатых веществ.
Теперь она будет жить в доме своего напарника и уже наслаждается игрой с белками и кроликами.
«Мы будем скучать по Лулу, но для нее это было правильным решением. Мы желаем ей всего наилучшего в ее новой жизни», — говорится в сообщении.
ЦРУ ведет раздел на сайте, в котором рассказывает о выборе и подготовке щенка для работы в управлении.