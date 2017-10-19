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11:29 (мск), источник: Газета.Ру

ЦРУ уволило щенка Лулу из-за отказа искать взрывчатку

ЦРУ исключило из программы подготовки щенка по кличке Лулу, так как ей не нравилось искать взрывчатку. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.«С грустью сообщаем, что через несколько недель тренировок Лулу перестала проявлять интерес к поиску взрывчатых веществ»

«Для наших тренеров крайне важно, чтобы собаки наслаждались работой, которую выполняют. Но иногда такая жизнь им не по душе. У собак бывают хорошие и плохие дни, когда они не готовы учиться новому. Но для некоторых, например, для Лулу, проблемы не временны», — сообщили в ЦРУ.

Уточняется, что Лулу совсем не интересовали поиски взрывчатых веществ.

Во время загрузки произошла ошибка.«Лулу было неинтересно искать взрывчатку. Даже после того, как её пытались мотивировать играми и едой, было видно, что ей не нравится»

Теперь она будет жить в доме своего напарника и уже наслаждается игрой с белками и кроликами.

Во время загрузки произошла ошибка.«Лулу взял к себе её тренер, и сейчас она радостно проводит дни, играя с его детьми и новым другом. Она разыскивает кроликов и белок на заднем дворе»

«Мы будем скучать по Лулу, но для нее это было правильным решением. Мы желаем ей всего наилучшего в ее новой жизни», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦРУ ведет раздел на сайте, в котором рассказывает о выборе и подготовке щенка для работы в управлении.

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