Жизнь в памятнике. Как в Петербурге собственники уничтожают уникальные дома
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Специалисты обнаружили европейский новодел там, где должна была быть реставрация. Прецедент же создан этим летом — тогда хозяина
Незаконный ремонт
«Дом экспедиции государственных доходов» (Садовая ул., д. 23) — объект культурного наследия федерального значения. Перестраивать его без согласования с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры запрещено. Тем не менее в здании были тайно проведены работы.
— Арендаторы незаконно установили консольные и настенные вывески, маркизы, информационные таблички с нарушением архитектурной отделки фасада здания. А также деревянные оконные заполнения заменили на металлопластиковые без сохранения их исторической расстекловки, — уточняет представитель КГИОП Ксения Черепанова.
Суд признал собственника помещений виновным. Он выплатил штраф 200 тысяч рублей.
Недавно наказали и владельца индийского ресторана на углу Адмиралтейского и Вознесенского проспектов — за незаконную перепланировку в
— Это распространённая практика, когда собственник ремонтирует
Сегодня многие бизнесмены покупают исторические дома, «морят» их годами, ничего там не делая, а потом продают. Большинство аварийных домов имеют собственников, которые игнорируют требования и просто выплачивают штрафы. Учитывая, что в центре города квартиры стоят 10−15 млн рублей, 1,5 миллиона за разрушение здания — смешное наказание.
Жадность и раздолбайство
— Причина — в российском раздолбайстве. Люди берут здания из жадности, не думая, что это требует ответственности и знаний, что реставрация — это сложно, — считает директор Центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. — Надо совершенствовать законодательство таким образом, чтобы можно было отдать здание по низкой цене с очень жёсткими условиями его восстановления. А ещё необходимо развивать реставрационный рынок. А то сейчас в
Удастся ли нам сохранить исторический центр Петербурга, или он в конце концов будет полностью разрушен?