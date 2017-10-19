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11:22 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Жизнь в памятнике. Как в Петербурге собственники уничтожают уникальные дома

В Санкт-Петербурге владелец помещений в доме «с четырьмя колоннадами» на Садовой получил штраф в 200 тысяч рублей за то, что затеял ремонт.

Источник: Skydrinker / CC BY-SA 3.0

Специалисты обнаружили европейский новодел там, где должна была быть реставрация. Прецедент же создан этим летом — тогда хозяина здания-памятника наказали на 1,5 млн рублей.

Незаконный ремонт

«Дом экспедиции государственных доходов» (Садовая ул., д. 23) — объект культурного наследия федерального значения. Перестраивать его без согласования с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры запрещено. Тем не менее в здании были тайно проведены работы.

— Арендаторы незаконно установили консольные и настенные вывески, маркизы, информационные таблички с нарушением архитектурной отделки фасада здания. А также деревянные оконные заполнения заменили на металлопластиковые без сохранения их исторической расстекловки, — уточняет представитель КГИОП Ксения Черепанова.

Суд признал собственника помещений виновным. Он выплатил штраф 200 тысяч рублей.
Ксения Черепанова
Представитель КГИОП

Недавно наказали и владельца индийского ресторана на углу Адмиралтейского и Вознесенского проспектов — за незаконную перепланировку в доме-памятнике его оштрафовали на 100 тысяч. А летом суд впервые оштрафовал на 1,5 млн рублей владельца особняка Бреме за ненадлежащее содержание здания.

— Это распространённая практика, когда собственник ремонтирует дома-памятники, как ему вздумается, получает штраф, потом легализует передел, — говорит координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов. — Необходим орган, который бы мог самостоятельно заказывать работы по возвращению зданий в первоначальное состояние, а потом перекладывать эти расходы на владельца.

Сегодня многие бизнесмены покупают исторические дома, «морят» их годами, ничего там не делая, а потом продают. Большинство аварийных домов имеют собственников, которые игнорируют требования и просто выплачивают штрафы. Учитывая, что в центре города квартиры стоят 10−15 млн рублей, 1,5 миллиона за разрушение здания — смешное наказание.
Дмитрий Литвинов
Координатор движения «Живой город»
Источник: Commons.wikimedia.org

Жадность и раздолбайство

— Причина — в российском раздолбайстве. Люди берут здания из жадности, не думая, что это требует ответственности и знаний, что реставрация — это сложно, — считает директор Центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. — Надо совершенствовать законодательство таким образом, чтобы можно было отдать здание по низкой цене с очень жёсткими условиями его восстановления. А ещё необходимо развивать реставрационный рынок. А то сейчас в Санкт-Петербурге, образно выражаясь, две с половиной фирмы, которые этим занимаются. Это недопустимо, особенно для нашего города. Если их станет больше, появится конкуренция, цены на услуги станут ниже, будет выбор. А сегодня собственнику выгоднее нанять «специалистов» из регионов, нежели оплачивать работу городских.

Ежегодно в закон о защите зданий-памятников вносят новые поправки. Однако состояние многих дореволюционных домов становится всё хуже — ни город, ни инвесторы не готовы вкладываться в их реставрацию.

Удастся ли нам сохранить исторический центр Петербурга, или он в конце концов будет полностью разрушен?

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