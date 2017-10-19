Дорогу по Джамбула сделают двухсторонней для разгрузки улицы Маяковского в Иркутске
Общественный транспорт будет ездить по старой схеме.
Общественный транспорт будет ездить по старой схеме.
Мэрия Иркутска собирается сделать улицу Джамбула двусторонней для разгрузки улицы Маяковского. Однако власти не собираются менять схему движения общественного транспорта, сообщает корр. ИА IrkutskMedia со ссылкой на
По задумкам инициаторов нововведения, личный транспорт пойдет из Ленинского района в центр города.
— Проект будет проходить всевозможные государственные экспертизы, — сообщили в
Сейчас ведутся разговоры с представителями ГИБДД.