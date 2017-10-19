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11:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дорогу по Джамбула сделают двухсторонней для разгрузки улицы Маяковского в Иркутске

Общественный транспорт будет ездить по старой схеме.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска собирается сделать улицу Джамбула двусторонней для разгрузки улицы Маяковского. Однако власти не собираются менять схему движения общественного транспорта, сообщает корр. ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По задумкам инициаторов нововведения, личный транспорт пойдет из Ленинского района в центр города.

— Проект будет проходить всевозможные государственные экспертизы, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас ведутся разговоры с представителями ГИБДД.

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