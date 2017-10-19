Красавица-робот София собралась в Новосибирск

Человекоподобного робота делали по образу британской актрисы Одри Хепберн и жены создателя компании Дэвида Хансона. София умеет моргать, грустить и радоваться с помощью специальных механизмов. Она обладает развитой мимикой и эмитирует 62 различных движения мышц лица — в общем, ведет себя как настоящая, сообщает телеканал «Звезда».

Также София отличается сообразительностью, любит поболтать, постоянно учится и даже умеет устанавливать зрительный контакт. Окружающий мир она видит с помощью двух камер, вмонтированных в синтетическое покрытие глаз, а ее кожа изготовлена из особого силикона с органическими компонентами. Робота планируют выпускать серийно как сиделку, секретаря или контролера.

В настоящее время андроид находится в Москве. София очень быстро переходит с английского на русский. Наш язык она выучила всего за два дня благодаря ученым из новосибирского Академгородка. Правда, пока может иногда проглотить гласную или перепутать ударение — все как у людей.

«Когда разработчики придумают, как выпускать меня без риска на улицу для моих электронных внутренностей, например, я хотела бы побывать в новосибирском Академгородке», — заявила человекоподобный робот.

Мозг Софии представляет собой искусственную нейросеть, подобную той, что находится у человека в голове, только электронную. Над развитием искусственного интеллекта работает международная команда: американцы, китайцы, русские и даже эфиопы. «Меня часто спрашивают, будут ли роботы когда-то править миром? Я думаю, что нет, люди и роботы в будущем станут еще мудрее и смогут сосуществовать вместе», — заключила София.