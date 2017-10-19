В Челябинской области ОРВИ набирает обороты
В Челябинской области за прошедшую неделю ОРВИ заболели 22 тысячи 294 человека. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 5%. Случаев гриппа не зарегистрировано.
В Челябинской области за прошедшую неделю ОРВИ заболели 22 тысячи 294 человека. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 5%. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Осенью 2017 года планируется привить не менее 1312 тысяч жителей области. Получить консультацию по интересующим вопросам подготовки к предстоящей эпидемии и мерам по предотвращению заболевания гриппом по телефону: 8 (351)263−43−66.