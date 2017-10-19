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11:39 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области ОРВИ набирает обороты

В Челябинской области за прошедшую неделю ОРВИ заболели 22 тысячи 294 человека. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 5%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Роспотребнадзора, прививочная кампания по гриппу в самом разгаре. На сегодня вакцинировано уже свыше 800 тысяч жителей области, в том числе за счет личных средств граждан и средств работодателей — свыше 20 тысяч человек.

Осенью 2017 года планируется привить не менее 1312 тысяч жителей области. Получить консультацию по интересующим вопросам подготовки к предстоящей эпидемии и мерам по предотвращению заболевания гриппом по телефону: 8 (351)263−43−66.

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