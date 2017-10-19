В Челябинской области ОРВИ набирает обороты

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Роспотребнадзора, прививочная кампания по гриппу в самом разгаре. На сегодня вакцинировано уже свыше 800 тысяч жителей области, в том числе за счет личных средств граждан и средств работодателей — свыше 20 тысяч человек.