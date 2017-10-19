Соцсети: Водитель автобуса в Ростове заменил веревкой сломанную педаль газа

Источник: Аргументы и факты

Фотографии работающего на маршруте автобуса с неисправной педалью и проведенной в моторный отсек веревкой были размещены в паблике «Ростов-на-Дону. Главный» соцсети «ВКонтакте» 18 октября.

«В автобусе (39 маршрут, время около 16:30) не работает педаль газа, водитель провел веревочку и рукой давал газу. Мы идем ко дну!», — написал пользователь соцсети, разместивший фото.

«Ну вот проезд подорожал, денег на веревку хватило. За такое шоу 24 рубля мало. Надо этот автобус на ЧМ выпустить, иностранцев возить», — говорится в комментариях.