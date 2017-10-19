Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамада ответила на намерение Собчак идти в президенты
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Обнищали, прозрели: украинцы поняли почему Янукович не хотел в ЕС
СМИ: охранник больницы о причинах смерти Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Последнее сообщение жене от Марьянова озвучила Толкалина в эфире
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Соцсети: Водитель автобуса в Ростове заменил веревкой сломанную педаль газа

Водитель ростовского автобуса, у которого сломалась педаль газа, продолжал работать, заменив ее веревкой.

Источник: Аргументы и факты

Фотографии работающего на маршруте автобуса с неисправной педалью и проведенной в моторный отсек веревкой были размещены в паблике «Ростов-на-Дону. Главный» соцсети «ВКонтакте» 18 октября.

«В автобусе (39 маршрут, время около 16:30) не работает педаль газа, водитель провел веревочку и рукой давал газу. Мы идем ко дну!», — написал пользователь соцсети, разместивший фото.

«Ну вот проезд подорожал, денег на веревку хватило. За такое шоу 24 рубля мало. Надо этот автобус на ЧМ выпустить, иностранцев возить», — говорится в комментариях.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Бей коммунистов». История одного из самых кровавых преступлений эпохи СССР
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности
Сечин назвал «сильно преувеличенными» слухи о «смерти» нефти
В Харькове задержали врезавшуюся в прохожих девушку на Lexus
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь