На Кубани закрыли сайт, где продавали манулов и белых медведей
ТЕМРЮК, 19 октября, ФедералПресс. В Краснодарском крае закрыли сайт, на котором были выложены объявления о торговле редкими видами животных, занесенными в Красную книгу РФ и Кубани.
ТЕМРЮК, 19 октября, ФедералПресс. В Краснодарском крае закрыли сайт, на котором были выложены объявления о торговле редкими видами животных, занесенными в Красную книгу РФ и Кубани.
В частности на продажу были выставлены манулы и белые медведи. При этом в объявлении ничего не говорилось о законности продажи животных.
Посещение сайтов было свободным для всех пользователей, сообщает «Краснодар». Сейчас доступ к данному
«ФедералПресс» напоминает, что ОНФ попросил природоохранную прокуратуру Кубани не отдавать краснокнижных животных коммерсантам.