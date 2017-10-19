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11:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани закрыли сайт, где продавали манулов и белых медведей

ТЕМРЮК, 19 октября, ФедералПресс. В Краснодарском крае закрыли сайт, на котором были выложены объявления о торговле редкими видами животных, занесенными в Красную книгу РФ и Кубани.

В частности на продажу были выставлены манулы и белые медведи. При этом в объявлении ничего не говорилось о законности продажи животных.

Посещение сайтов было свободным для всех пользователей, сообщает «Краснодар». Сейчас доступ к данному интернет-ресурсу ограничили. Работа в данном направлении будет продолжена.

«ФедералПресс» напоминает, что ОНФ попросил природоохранную прокуратуру Кубани не отдавать краснокнижных животных коммерсантам.

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