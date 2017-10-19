Мигрантов-нелегалов нашли полицейские на стройке и оптовой базе в Хабаровске
Семерых гастарбайтеров депортировали по решению суда.
Семерых гастарбайтеров депортировали по решению суда.
Хабаровские полицейские устроили рейд, во время которого проверили законность пребывания гастарбайтеров в краевом центре, сообщает портал «Губерния».
Первым объектом стала стройка, где работает более 20 приезжих — рабочие возводят 19-этажный дом в центре города. У 12 человек не оказалось никаких документов. Иностранцев отвезли в отдел для установления личности и дактилоскопирования. Среди мигрантов был и подросток, который нелегально находился в стране. Проверяющим он показал доверенность от родителей, которые не возражали против его работы в России.
Аналогичная проверка прошла на оптовой базе в Железнодорожном районе. Здесь силовикам пришлось побегать: четыре гастарбайтера попытались скрыться. С рынка в отдел доставили 20 человек. В их числе оказались и граждане Китая, к которым у проверяющих возникли вопросы о законности пребывания. Результат — семь штрафов и такое же количество депортированных.