Мигрантов-нелегалов нашли полицейские на стройке и оптовой базе в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

Хабаровские полицейские устроили рейд, во время которого проверили законность пребывания гастарбайтеров в краевом центре, сообщает портал «Губерния».

Первым объектом стала стройка, где работает более 20 приезжих — рабочие возводят 19-этажный дом в центре города. У 12 человек не оказалось никаких документов. Иностранцев отвезли в отдел для установления личности и дактилоскопирования. Среди мигрантов был и подросток, который нелегально находился в стране. Проверяющим он показал доверенность от родителей, которые не возражали против его работы в России.