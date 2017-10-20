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11:40 (мск), источник: N + 1

Медленное поглаживание облегчило страдания отвергнутых людей

Социальная изоляция обычно приносит людям страдание, а тактильный контакт способен его смягчить. Причем медленное, заботливое поглаживание мягкой кисточкой оказало более эффективную психологическую помощь отвергнутым, чем быстрое поглаживание. Это установили психологи из Университетского колледжа Лондона, результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Источник: Jessica Bristow/CC0

Существуют исследования, которые подтверждают пользу прикосновений для снижения физической боли, но только если это медленное прикосновение. Желая пойти дальше, ученые задались вопросом, распространяется ли подобный эффект на эмоциональную боль, а именно, боль от социального неприятия.

В исследовании принимали участие 84 человека, все женщины — это позволило ученым контролировать гендерные эффекты.

Их разбили на две группы, контрольная получала быстрое нейтральное прикосновение, экспериментальная — медленное аффективное.

Для симуляции остракизма в лабораторных условиях принято использовать задание с кибермячом. В этом задании испытуемый играет в мяч с двумя другими участниками, которых генерирует компьютер. Испытуемому не сообщают о настоящих целях исследования. Также ему говорят, что двое других участников — такие же добровольцы, как и он, и что задание заключается в том, чтобы бросать мяч любому из них, пока не кончится время. Каждый участник проходил контрольное задание, и задание с социальным исключением.

Игра проходила в два раунда, каждый из которых длился две-три минуты. В первый раз игра была сбалансирована таким образом, что каждому из трех участников бросали мяч равное число раз. Затем испытуемый заполнял опросник, в которых отвечал на вопросы про свои ощущения, связанные с социальными нуждами и потребностью быть принятым.

На основании ответов выводился коэффициент, и чем ниже он был, тем острее была нужда испытуемого в приятии — это было главной мерой социального страдания.

После короткого перерыва игра продолжалась. На этот раз испытуемому бросали мяч дважды, а затем компьютер начинал его игнорировать и играть сам с собой. После этого ему завязывали глаза и экспериментатор на протяжении 70 секунд гладил его предплечье мягкой щеткой на определенной скорости: либо три сантиметра в секунду, либо 18 сантиметров в секунду. Затем испытуемый вновь заполнял опросник.

Помимо опросника, участников дважды тестировали по психометрической шкале положительного и отрицательного аффекта (PANAS), до первой игры и после тактильной стимуляции. Под аффектом здесь понимается выраженность ряда положительных и отрицательных эмоций.

Также после каждой игры экспериментаторы интересовались мнением участников об игре, чтобы удостовериться, что социальная составляющая воспринимается ими так, как и было запланировано. 

Например, участников спрашивали, чувствовали ли они себя исключенными во второй части игры, и какова была доля подач, адресованная им. Не все участники прошли этот критерий, и шестеро оказались исключены из финального анализа. Опыт прикосновений также просили оценить по стобалльной шкале, от «совсем неприятно» до «чрезвычайно приятно».

Потребность в принадлежности (по пятибалльной шкале, по оси y) после социальной интеграции (темным цветом) и социального исключения + прикосновения (светлым цветом). Левые графики отражают данные группы с аффективным медленным прикосновением, правые графики — с нейтральным быстрым прикосновением. Звездочкой обозначены статистически значимые результаты (p < 0.025) | Источник: Mariana von Mohr, Louise Kirsch & Aikaterini Fotop

В целом, по результатам опросов, участники сообщали о большей нужде в социальном приятии после второй части игры, чем после первой (p < 0.001), независимо от группы. При этом базовый уровень обеих групп был одинаковым (p = 0,422), а вот после опыта социального исключения, и следующего за ним поглаживания, средний коэффициент отличался между двумя группами значительно (p = 0.016): группа с медленным поглаживанием сообщала о менее острой нужде в социальном приятии.

Опыт исключения понижал положительный аффект, но не влиял на отрицательный. Однако разницы между группами авторы не обнаружили, то есть тип прикосновения не влиял ни на положительный, ни на отрицательный аффект.

Симуляция опыта исключения оказалась успешной: во второй игре участники чувствовали себя значительно более исключенными, чем в первой (p < 0.001). Восприятие участниками тактильного контакта тоже соответствовало ожиданиям экспериментаторов: медленное прикосновение оказалось приятнее быстрого (p < 0.001).

Эти результаты в целом подтверждают результаты других исследователей и гипотезу авторов.

Хотя тактильный контакт не повлиял ни на положительный, ни на отрицательный аффект, медленное поглаживание позволило сгладить негативные ощущения от изгнания из группы.

Авторы отмечают, что в современном цифровом мире легко забыть о важности тактильных прикосновений, и их работа напоминает об этом.

Мы писали о том, как одиночество влияет на здоровье, и о его связи со склонностью «очеловечивать» неодушивленные предметы. Исследователи из Facebook, однако, утверждают, что наличие виртуальных друзей способно снизить риск смерти. Другие исследователи уже озабочены имитацией тактильных ощущений при общении с гаджетами. О важности тактильного контакта в половом развитии можно почитать здесь.

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