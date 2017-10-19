Гордость Камчатки везут в Челябинск

Жители Южного Урала уже хорошо знают, что корюшку, белорыбицу и гордость Камчатки — чавычу — не замораживают, а привозят в свежем виде и изготавливают по государственным стандартам.

Продегустировать также можно будет красную икру, палтус, кижуч. Вся рыба — холодного и горячего копчения, в рулетах и целиком. Оценить качество дальневосточных деликатесов можно с 20 по 23 октября в «Тракторе».