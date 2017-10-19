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11:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Гордость Камчатки везут в Челябинск

В Ледовой арене «Трактор» челябинцы найдут «Дары камчатки».

Жители Южного Урала уже хорошо знают, что корюшку, белорыбицу и гордость Камчатки — чавычу — не замораживают, а привозят в свежем виде и изготавливают по государственным стандартам.

Продегустировать также можно будет красную икру, палтус, кижуч. Вся рыба — холодного и горячего копчения, в рулетах и целиком. Оценить качество дальневосточных деликатесов можно с 20 по 23 октября в «Тракторе».

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