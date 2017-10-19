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11:49 (мск), источник: "Российская газета"

Омские строители оставили более сотни семей без крыши над головой

Омский областной суд утвердил приговор чиновнику, по вине которого остались без жилья более 100 семей-бюджетников. За превышение должностных полномочий бывший директор Агентства жилищного строительства Омской области Андрей Котов отправится в колонию на 3 года и 10 месяцев.

Однако пострадавшим омичам от этого не легче. Подрядчик, которому Котов подмахнул бумаги на перечисление 28 миллионов за недострой, сбежал на север и обанкротился.

«Заморозили» новоселье

Скандальную стройку девятиэтажки на Мишина, 8, «замораживали» пять раз. В этом году у «губернаторских» дольщиков наконец-то появилась надежда. Власти нашли более 65 миллионов на то, чтобы достроить многострадальный многоквартирный дом. Лед тронулся. Объявили аукцион, единственным участником которого оказалась известная местная компания «СибЦентроСтрой». Коробку вновь обнесли строительным забором, закипела работа. На очередном плакате появились новые сроки сдачи объекта в эксплуатацию — октябрь 2017 года. Квартиры «под ключ», с полной отделкой.

— Мы будем настаивать на том, чтобы строители работали в несколько смен и завершили строительство как можно раньше, — заявили в Агентстве жилищного строительства.

Обманутые дольщики лишены этого статуса и даже не включены в «дорожную карту», чтобы не «портить статистику»

Однако за несколько дней до очередного новоселья компания «СибЦентроСтрой» вывезла с территории стройки вагончики-бытовки и покинула объект. Строители выявили множественные дефекты, допущенные при возведении здания. Девятиэтажный дом может оказаться непригодным к эксплуатации. Здание, в строительство которого вложили колоссальные деньги из областной казны, начало трещать по всем швам.

— Необходимо искать новые решения, чтобы понять, каким образом можно усилить его конструкции, — говорит главный инженер компании Дмитрий Мишин. — Мы ждали вердикта от АЖС целый месяц, нам не заплатили деньги, мы разорвали контракт.

Для владельцев несуществующих квартир новости о новой «заморозке» дома стали настоящим шоком.

— Выяснилось, что наша «девятиэтажка» возводилась спустя рукава и… может быть опасна для жизни, — негодует Сергей Черкасов. — Согласно результатам первой экспертизы, техническое состояние дома признано аварийным. Поэтому опытные строители, по всей видимости, решили не рисковать.

Общая беда объединяет. Несостоявшиеся новоселы сдружились и совместно обивают пороги всех инстанций с требованием довести до ума «бюджетный» долгострой.

— За эти годы в Омской области сменились пять министров строительства, — рассказывает Сергей Черкасов. — Мы были на приеме у каждого, и каждый клялся, что дом будет введен в эксплуатацию. Экс-губернатор Виктор Назаров лично пообещал нам отдать ключи от квартир в июле этого года. Теперь и он покинул свой пост, а «воз и ныне там».

Теперь отчаявшиеся жильцы собираются обратиться за помощью к врио губернатора региона Александру Буркову.

Благими намерениями

Новостройку в жилом комплексе «Московка-2» проектировали с благими намерениями. Застройщиком девятиэтажного дома по адресу: Мишина, 8, выступило Агентство жилищного строительства, созданное министерствами правительства Омской области специально для решения «квартирного вопроса» стоящих в очередях медиков, учителей, молодых семей и других социальных слоев населения.

На покупку жилья льготникам выделили беспроцентные займы из бюджета.

Рекламные ролики на местных телеканалах обещали горожанам «новейшие градостроительные технологии, современный дизайн и удобные планировки квартир», а также детский сад, школу, игровые площадки и парковочный комплекс.

— В очереди на беспроцентную ипотеку наша молодая семья стояла более семи лет, — говорит методист Елена Берзина. — Поэтому, когда чиновники предложили нам приобрести квартиру в этом доме, нашей радости не было предела. Влезли в долги, чтобы оплатить первоначальный взнос. Думали, «затянем пояса», зато к концу года уже будем праздновать долгожданное новоселье.

Однако «правительственная» стройка как-то сразу не задалась. Сначала строители залили некачественный фундамент — пришлось его переделывать. Потом проблемы стали расти как снежный ком. А потом выяснилось, что при возведении «губернаторского» дома пропали 28 миллионов рублей. Возбудили уголовное дело.

***

Сегодня омичи, ввязавшиеся в стройку под эгидой правительства, находятся в критической ситуации.

С наступлением холодов с «замороженного» дома ежегодно снимают охрану, а строительную коробку начинают крушить мародеры.

Несостоявшиеся новоселы стали расторгать договоры и требовать от АЖС вернуть им потраченные деньги и проценты за пользование данными средствами. Суды встали на защиту пострадавших и удовлетворили первые 12 исков.

Впрочем, вместо того чтобы решить проблему с бюджетным долгостроем, правительство Омской области спешно издало распоряжение о… ликвидации Агентства жилищного строительства.

— Таким образом, чиновники нашли способ остановить горожан, которые решили получить назад свои деньги, — возмущается один из пострадавших, пенсионер Сергей Черкасов. — В списке обязательств агентства мы оказались последними. При этом мы не имеем официального статуса обманутых дольщиков и даже не включены в «дорожную карту», чтобы не «портить статистику».

Оставшиеся без крова горожане вынуждены снимать жилье и при этом выплачивать кредиты за недостроенные квартиры. Большинство из пострадавших — ипотечники.

— Мы скоро погасим ипотеку, — вздыхает медсестра Оля Майбурова. — Между тем когда, как и кем будет достроен наш «бюджетный» дом и будет ли достроен вообще, до сих пор неизвестно.

Для семей, работающих в бюджетных организациях с небольшим доходом, «правительственный» дом был единственным шансом обрести собственные квадратные метры.

— А теперь, после всех выплат, денег с трудом хватает на еду, — с трудом сдерживают слезы медсестры-ипотечницы.

Комментарий

Владимир Стрельцов, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Многоквартирный дом, возводимый на «Московке-2» по программе АЖС для бюджетников и льготных категорий граждан, имеет большое социальное значение. Объект находится на особом контроле регионального минстроя. С 5 сентября на строительном объекте ведутся работы по дополнительной экспертизе приколонных участков плит перекрытия. По результатам испытания несущих конструкций выявлены дефекты. В связи с этим работы по усилению приколонных участков на многоквартирном доме приостановлены до получения результатов испытания бетона плит перекрытия на прочность. В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте не ведутся. Министерством разработан план-график мероприятий по завершению строительства объекта с учетом дополнительного обследования и повторного прохождения проектной документации государственной экспертизы. Срок окончания строительства будет определен после завершения дополнительного обследования и корректировки проектно-сметной документации.

Дмитрий Дмитриев, руководитель Общества защиты прав потребителей в сфере строительства:

— Агентство жилищного строительства должно выплатить гражданам несколько десятков миллионов рублей. В их числе 12 бывших дольщиков, расторгнувших договоры участия в долевом строительстве. С начала процедуры ликвидации прошло 1,5 года. Никаких выплат не производится, несмотря на то что у АЖС имеется такая возможность. Считаю, что омские чиновники злоупотребляют сложившейся ситуацией. Люди не получили ни квартир, ни денег. Подрядчик реконструкции не стал пока брать на себя риск проведения работ. На сегодня нет полного понимания качества несущих конструкций дома и фундамента. Назначена новая строительная экспертиза.

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