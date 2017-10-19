Власти дополнили список акций ко Дню политических репрессий в Воронеже

Источник: РИА "Воронеж"

Воронеж присоединится к ежегодной всероссийской акции «Сталинские списки» в понедельник, 30 октября, сообщила пресс-служба городской администрации. В этот день горожане почтут память жертв политических репрессий.

Акция «Мы помним» состоится на нескольких площадках города. На Никитинской площади вахта памяти пройдет с 15:00 до 20:00, в сквере Мандельштама с 16:00 до 17:00, возле ТРЦ «Арена» с 17:30 до 19:30, на Университетской площади ВГУ с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 21:00. Также в этот день пройдут богослужения.

Ранее активисты Воронежский общественной организации «Мемориал» пригласили воронежцев поучаствовать в траурной акции на Мемориальном кладбище в поселке Дубовка. Автобусы отправятся на Мемориальное кладбище от кинотеатра «Спартак» в 10:00. Возвращение в город — в 14:00. На Мемориальном кладбище состоятся траурный митинг и панихида по гражданам, расстрелянным в Воронеже в годы сталинского массового террора 1937−1938 годов.

Справка РИА «Воронеж»

О том, что в пригороде Воронежа массово расстреливали людей, стало известно благодаря воронежцам Ивану Текутьеву и Василию Новикову. Один из них жил неподалеку и слышал страшные крики и выстрелы, другой стал случайным свидетелем массовой казни, оказавшись на охоте в феврале 1938 года. Об увиденном мужчины рассказали лишь спустя почти полвека. После публикации в областной газете в Дубовке начались раскопки, первую расстрельную яму вскрыли 9 сентября 1989 года.