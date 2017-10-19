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12:02 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на базе станции «скорой помощи» создают единый диспетчерский центр

Центр оснастят современным оборудованием и программным обеспечением.

Источник: РИА "Новости"

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу на базе самарской станции создается единый диспетчерский центр, сообщает правительство Самарской области.

Центр оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания. Одним из первых шагов к созданию центра стало оснащение экстренной службы рациями. Радиосвязь является гарантированным видом связи, обеспечивающим бесперебойную работу службы, особенно в чрезвычайных условиях. В период мирового первенства в областной столице в местах проведения мероприятий разговаривать по сотовому телефону одновременно будут десятки тысяч человек, что может повлиять на качество работы мобильной связи. Рации позволит работать медикам «скорой» в штатном режиме и всегда быть на связи с диспетчерским центром благодаря устойчивому и защищенному соединению. Кроме того, закрытый радиоканал имеет и антитеррористическую направленность.

В настоящее время уже более 40 раций находится в распоряжении сотрудников «скорой помощи», оснащение продолжается. Стационарные рации установлены в оперативном отделе непосредственно на станции, в санитарных автомобилях. Имеют мобильные рации и бригады. С помощью раций сотрудники оперативного отдела «скорой помощи» взаимодействуют с бригадами и передают информацию о следующих вызовах. Посредством программ специалисты оперативного отдела также отслеживают на карте местонахождение бригад и оперативно контролируют перемещение карет, спешащих на помощь пациентам.

Функционирование единого диспетчерского пункта позволит беспрепятственно дозваниваться на «скорую» и оперативно управлять бригадами. Уже сейчас оперативный отдел «скорой помощи» принимает от 700 до 1000 звонков в сутки.

В медицинском обеспечении непосредственно мероприятий ЧМ-2018 будут задействованы 27−29 дополнительных бригад. Планируется увеличить до 60 и количество бригад на городской линии для оказания скорой помощи жителям Самары. Для укомплектования новых бригад принимаются меры по обеспечению службы кадрами.

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