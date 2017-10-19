Новая первая леди Омской области оказалась брюнеткой
У блондинистых сибирячек нет шансов.
У блондинистых сибирячек нет шансов.
Появился снимок новой первой леди региона, супруги временно исполняющего обязанности губернатора Александра Буркова.
Наверняка все
Однако еще один травмирующий момент — жена Татьяна прошла по политической лестнице вместе с мужем, знала обо всех его провалах и подъемах. И потому наверняка самый близкий друг Александра Буркова.
Оба из Свердловской области, вместе учились в Уральском техническом университете на
После защиты диплома жена родила сына Владимира. После свадьбы Бурков работал инженером, подрабатывал грузчиком, каменщиком, носильщиком.
В 1997 году 30-летний супруг впервые участвовал в выборах свердловского губернатора и прошел во второй тур.
— В ночь подсчета голосов моя жена Таня пришла меня поддержать, чтобы я не расстраивался
Неизвестно, привез ли супругу в Омск Бурков, который до губернаторства был депутатом Госдумы от «Справедливой России» в Свердловской области.