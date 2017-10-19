Новая первая леди Омской области оказалась брюнеткой

Появился снимок новой первой леди региона, супруги временно исполняющего обязанности губернатора Александра Буркова.

Наверняка все блондинки-политики, желающие заручиться поддержкой нового руководителя региона, в истерике побегут перекрашивать волосы. Жена Александра Буркова — жгучая брюнетка.

Однако еще один травмирующий момент — жена Татьяна прошла по политической лестнице вместе с мужем, знала обо всех его провалах и подъемах. И потому наверняка самый близкий друг Александра Буркова.

Оба из Свердловской области, вместе учились в Уральском техническом университете на инженеров-теплоэнергетиков, пишет «Комсомольская правда».

Источник: Om1.ru

После защиты диплома жена родила сына Владимира. После свадьбы Бурков работал инженером, подрабатывал грузчиком, каменщиком, носильщиком.

В 1997 году 30-летний супруг впервые участвовал в выборах свердловского губернатора и прошел во второй тур.

— В ночь подсчета голосов моя жена Таня пришла меня поддержать, чтобы я не расстраивался из-за поражения. Но когда стало ясно, что я вышел во второй тур и весь штаб ликовал, Таня ушла в дальнюю комнату и разрыдалась. Уже тогда она понимала, что эта промежуточная победа может подарить радость на часы, а проблемы на годы, — цитирует Буркова «Комсомольская правда».