Житель Воронежской области погасил долг по алиментам ради встреч с ребенком

Жителя Таловского района лишили водительских прав
Добровольно мужчина долг не погасил. Судебные приставы вынесли постановления об ограничении выезда должника из России, об обращении взыскания на зарплату и на находящиеся в банки деньги. Пристав приходил к мужчине домой «для проверки имущественного положения». Однако погасить долг жителя района побудило только лишение прав на управление автомобилем.
Мужчина устроился на работу и передал приставам соответствующую справку, однако ограничения не сняли. После этого должник выплатил деньги в полном объеме. Теперь мужчина выплачивает алименты своевременно в размере, установленном судом.