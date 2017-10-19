Житель Воронежской области погасил долг по алиментам ради встреч с ребенком

Добровольно мужчина долг не погасил. Судебные приставы вынесли постановления об ограничении выезда должника из России, об обращении взыскания на зарплату и на находящиеся в банки деньги. Пристав приходил к мужчине домой «для проверки имущественного положения». Однако погасить долг жителя района побудило только лишение прав на управление автомобилем. Из-за отсутствия прав он не мог видеть своего ребенка, живущего от него на расстоянии 30 км.