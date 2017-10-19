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13:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области погасил долг по алиментам ради встреч с ребенком

Из-за лишения водительских прав мужчина не мог ездить к малышу.

Жителя Таловского района лишили водительских прав из-за долга по алиментам в 115 тыс. рублей, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по региону в понедельник, 16 октября. Выплатить задолженность в полном объеме мужчину побудили отцовские чувства.

Добровольно мужчина долг не погасил. Судебные приставы вынесли постановления об ограничении выезда должника из России, об обращении взыскания на зарплату и на находящиеся в банки деньги. Пристав приходил к мужчине домой «для проверки имущественного положения». Однако погасить долг жителя района побудило только лишение прав на управление автомобилем. Из-за отсутствия прав он не мог видеть своего ребенка, живущего от него на расстоянии 30 км.

Мужчина устроился на работу и передал приставам соответствующую справку, однако ограничения не сняли. После этого должник выплатил деньги в полном объеме. Теперь мужчина выплачивает алименты своевременно в размере, установленном судом.

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