В Кишиневе появятся бронзовые скульптуры скейтеров
В столичном парке Valea morilor к середине декабря появятся новые бронзовые скульптуры.
В столичном парке Valea morilor к середине декабря появятся новые бронзовые скульптуры.
Автором скульптур стал тот же молодой специалист, который изготовил влюбленную пару, недавно появившуюся на пешеходной улице. Оба памятника являются частью проекта «Скульптуры, которые смотрят в глаза».
Будет четыре фигуры: мальчик, девочка, собака и скейтборд. Девочка учится кататься на скейтборде, а мальчик ей помогает. Он держит ее за руку, чтобы она не упала, а между ними идет собака, сообщил скульптор, пишет rtr.md.
Памятник будет бронзовым. Работа над ним ведется с июля 2017 года. Стоимость памятников составила 500 тыс. леев.