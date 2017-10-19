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12:52 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе появятся бронзовые скульптуры скейтеров

В столичном парке Valea morilor к середине декабря появятся новые бронзовые скульптуры.

Источник: Actualitati.md

Автором скульптур стал тот же молодой специалист, который изготовил влюбленную пару, недавно появившуюся на пешеходной улице. Оба памятника являются частью проекта «Скульптуры, которые смотрят в глаза».

Будет четыре фигуры: мальчик, девочка, собака и скейтборд. Девочка учится кататься на скейтборде, а мальчик ей помогает. Он держит ее за руку, чтобы она не упала, а между ними идет собака, сообщил скульптор, пишет rtr.md.

Памятник будет бронзовым. Работа над ним ведется с июля 2017 года. Стоимость памятников составила 500 тыс. леев.

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