В Кишиневе появятся бронзовые скульптуры скейтеров

Автором скульптур стал тот же молодой специалист, который изготовил влюбленную пару, недавно появившуюся на пешеходной улице. Оба памятника являются частью проекта «Скульптуры, которые смотрят в глаза».

Будет четыре фигуры: мальчик, девочка, собака и скейтборд. Девочка учится кататься на скейтборде, а мальчик ей помогает. Он держит ее за руку, чтобы она не упала, а между ними идет собака, сообщил скульптор, пишет rtr.md.