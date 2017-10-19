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12:30 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге скончался пайщик проблемного ЖК «Кольцовский», предположительно, приходящийся братом гендиректору «Уральских авиалиний»

В Екатеринбурге скончался ещё один пайщик ЖК «Кольцовский», который так и нее дождался своей квартиры в долгострое, об этом сообщила Накануне.RU пайщица ЖК «Кольцовский» Елена Тетерина.

По ее словам, объект опять перестали строить.

«Не дождавшись сдачи своей квартиры, сегодня ночью скончался еще один пайщик ЖК “Кольцовский” Николай Скуратов», — сообщила Тетерина. По озвученным ею для СМИ данным, это родной брат гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.

«У нас умерли уже четыре человека: причем некоторые — совсем молодые ребята. Ощущение, что они хотят, чтобы мы все поумирали и дом не пришлось достраивать. Мы все просто — на грани. У всех нервы на пределе, от этого и болезни все. На стройке все опять заглохло, дом не строят», — говорит она.

Напомним, что ранее прокуратура Свердловской области взяла на контроль ситуацию, связанную с очередным срывом сроков сдачи в эксплуатацию жилого комплекса «Кольцовский» на улице Бахчиванджи, 15 в Екатеринбурге. Надзорное ведомство проводит проверку.

Пайщики долгостроя ЖК «Кольцовский» 10 августа объявили голодовку и прекратили её 28 числа. Строительство ЖК было начато в четвертом квартале 2012 года, планировалось, что оно будет завершено во втором квартале 2015 года.

Отметим, что в свердловском минстрое назвали даты сдачи «проблемных» долгостроев Среднего Урала. По их данным, ЖК «Кольцовский» должны сдать до конца текущего года. Было принято решение, что строительство дома будет осуществлять «Виктория инвест», а финансировать — компания «PRINZIP».

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