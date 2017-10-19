В Екатеринбурге скончался пайщик проблемного ЖК «Кольцовский», предположительно, приходящийся братом гендиректору «Уральских авиалиний»

По ее словам, объект опять перестали строить.

«Не дождавшись сдачи своей квартиры, сегодня ночью скончался еще один пайщик ЖК “Кольцовский” Николай Скуратов», — сообщила Тетерина. По озвученным ею для СМИ данным, это родной брат гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.

«У нас умерли уже четыре человека: причем некоторые — совсем молодые ребята. Ощущение, что они хотят, чтобы мы все поумирали и дом не пришлось достраивать. Мы все просто — на грани. У всех нервы на пределе, от этого и болезни все. На стройке все опять заглохло, дом не строят», — говорит она.

Напомним, что ранее прокуратура Свердловской области взяла на контроль ситуацию, связанную с очередным срывом сроков сдачи в эксплуатацию жилого комплекса «Кольцовский» на улице Бахчиванджи, 15 в Екатеринбурге. Надзорное ведомство проводит проверку.

Пайщики долгостроя ЖК «Кольцовский» 10 августа объявили голодовку и прекратили её 28 числа. Строительство ЖК было начато в четвертом квартале 2012 года, планировалось, что оно будет завершено во втором квартале 2015 года.