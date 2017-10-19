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12:29 (мск), источник: VN.ru

Площадки этнографического диктанта-2017 в Новосибирске 3 ноября

Большой этнографический диктант пройдет по всей России 3 ноября. В Новосибирске принять участие в акции можно на десяти площадках.

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, посвященных культуре, традициям и языкам народов нашей страны. Также будет доступно онлайн-тестирование.

Культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант-2017» пройдет накануне Дня народного единства, 3 ноября, во всех регионах страны. В Новосибирске принять участие в этнографическом диктанте можно будет на десяти площадках, в число которых входят крупнейшие вузы и библиотеки, Дом национальных культур и Городской межнациональный центр.

Акция проводится второй год, в этом году мероприятие получило статус международного. Это значит, что уровень этнографической грамотности смогут проверить и наши соотечественники за рубежом. Всего нужно будет ответить на 30 вопросов, на решение которых дается 45 минут. Максимальная сумма знаний, которую можно набрать при выполнении всех заданий — 100. Доступно онлайн-тестирование на сайте БЭД.

— Вопросы очень разные, часть из них нацелена на понимание способности гражданина ориентироваться в географии народов страны, есть вопросы по культуре, традициям и обычаям, по национальной кухне, религиям и национальному жилищу, — рассказала руководитель городского межрегионального центра Елена Дерига.

По результатам прошлогоднего тестирования научный сотрудник отдела этнографии Института археологии и этнографии СО РАН Адриан Охотников признался, что, несмотря на то, что он тренировался, все же допустил три ошибки в тестах и сомневался в семи случаях. Однако задача тестирования не столько дать оценку знаниям, сколько мотивировать участников эти знания добывать, продолжить изучение своих корней, традиций предков, и тех, кто живет рядом.

«Этнографическое знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — комментирует цели акции руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Список площадок БЭД в Новосибирске:

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (НГУ).

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ).

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет» (НГПУ).

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» (НГМУ).

5. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский военный институт имени генерала армии Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации».

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук» (ГПНТБ).

7. Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дом национальных культур имени Заволокина».

8. Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная областная научная библиотека» (ГАУК НСО НГОНБ).

9. Городской межнациональный центр города Новосибирска.

10. Центр «Молодежный» Кировского района города Новосибирска.

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