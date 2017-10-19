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17:54 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани в станице местные подвижники издали книгу о судьбе казака

В Новопокровской районной библиотеке прошла презентация поэмы Василия Дворцова «Правый мир», посвященного судьбе кубанского казака. Примечательно, что книга была издана по инициативе и на средства местных подвижников.

Источник: "Российская газета"

За последние годы их стараниями свет увидели 25 научно-популярных книг по краеведению, 20 из которых вышли из-под пера начальника архива Новопокровского района и члена Всероссийского общества историков-архивистов Ивана Бойко. Земляки называют его своим летописцем, а районный архив превратился в своеобразный центр патриотического воспитания молодежи.

— В активе первичного отделения общества историков-архивистов — фермеры, педагоги, бывшие военные, — рассказывает Иван Константинович. — Людей разных профессий объединяет одно общее качество — неравнодушие. Поэтому все они готовы тратить собственные средства на благо других. На пожертвования мы выпускаем газету и издаем книги о районе, который расположен на одной из кубанских окраин. Хотим, чтобы молодежи было брать с кого пример. Прежде всего им адресовано наше печатное слово.

Книги Ивана Бойко посвящены событиям, уже давно ставшим историей. Вот названия только нескольких его сборников — «33-й год», «Оккупация», «Не властно время над станицей». Издаваемые небольшими тиражами книги расходятся в основном по семейным архивам, свыше двух тысяч экземпляров передано учебным заведениям. И вот теперь школьные библиотеки пополняются поэмой «Правый мир», ставшей первым художественным произведением, изданным на собранные станичниками средства.

— Автор поэмы — российский поэт и публицист Василий Дворцов, — поясняет Бойко. — Познакомились с ним на проходившем в станице Новопокровской Международном фестивале искусств «Степная лира». В числе организаторов этого творческого форума был и Союз писателей России. На фестивале он прочел отрывок из новой поэмы, посвященной судьбе своего деда-казака. После этой встречи председатель районного общества историков-архивистов Юрий Тихомиров предложил издать поэму. На собрании все члены организации поддержали это предложение, которое, похоже, для самого автора стало неожиданным. «Мои предыдущие книги издавались в столице, а эта выйдет в станице», — сказал Василий Владимирович.

Презентация поэмы прошла с участием председателя краевого отделения Союза писателей России Светланы Макаровой. После встречи автор передал во все местные библиотеки еще пахнущий типографской краской сборник с личным автографом.

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