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12:46 (мск), источник: Интерфакс

В Москве за 3 млрд рублей построят самую большую школу в России

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Проектирование и строительство самой большой в России школы на территории бывшего завода «ЗИЛ» обойдется в 3 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» в четверг глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Источник: Агентство «Москва»

«В скором времени на территории бывшего завода “ЗИЛ” начнется строительство здания школы, рассчитанной на 2,5 тыс. мест. Эта школа необходима для обеспечения учебными местами жилой застройки территории промзоны», — сказал Бочкарев.

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Он отметил, что строительство школы должно завершиться до конца 2019 года.

Глава департамента рассказал, что школа станет частью комплексной застройки будущего квартала и будет вписана в его архитектуру.

К началу этого учебного года в Некрасовке открылась школа, рассчитанная на 2,1 тыс. мест. Она включает в себя блоки начальных, средних и старших классов, а также спортивно-оздоровительный и медицинский блоки. До открытия школы на «ЗИЛе» она будет удерживать звание самой большой в России.

На территории бывшего завода ЗИЛ построят город на 77 тыс. жителей
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28 сентября© Ньюстюб
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