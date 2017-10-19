В Москве за 3 млрд рублей построят самую большую школу в России

«В скором времени на территории бывшего завода “ЗИЛ” начнется строительство здания школы, рассчитанной на 2,5 тыс. мест. Эта школа необходима для обеспечения учебными местами жилой застройки территории промзоны», — сказал Бочкарев.

К началу этого учебного года в Некрасовке открылась школа, рассчитанная на 2,1 тыс. мест. Она включает в себя блоки начальных, средних и старших классов, а также спортивно-оздоровительный и медицинский блоки. До открытия школы на «ЗИЛе» она будет удерживать звание самой большой в России.