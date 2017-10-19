Министр здравоохранения Башкирии назвал основные причины смертности населения республики

С начала года в республике родились около 33 тысяч детей, что меньше показателя прошлого года за такой же период. Основная причина снижения рождаемости — уменьшение количества женщин активного детородного возраста.

Что касается смертности, то ее показатель снизился на 4%. По данным Башстата, в республике за 8 месяцев умерли более 34 тысяч человек.



— В текущем году мы достигли положительного результата в отношении смертности трудоспособного населения, показатель — по сравнению с прошлогодним периодом — снизился на 8%, — подчеркнул Анвар Бакиров.



Министр здравоохранения республики назвал основными причинами смертности взрослого населения медицинские и социальные: злоупотребление алкоголем, суицид, гибель в ДТП. На смертность младенцев влияют социальные факторы: бытовые условия, уровень жизни семей, качество ухода за ребенком.



Анвар Бакиров призвал глав муниципалитетов вести совместную работу с Минздравом и улучшать показатели.