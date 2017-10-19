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15:40 (мск), источник: Калининград.Ru

Общегородской субботник пройдёт в Калининграде 21 октября

Ежегодный субботник пройдёт в областном центре 21 октября. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Источник: Калининград.Ru

Традиционное мероприятие проводится для подготовки улично-дорожной сети, скверов и зелёных зон к содержанию в осенне-зимний период. На уборку городских территорий выйдут сотрудники администрации Калининграда, муниципальных предприятий и учреждений.

МУП «Калининградтеплосеть» и МП РИВЦ «Симплекс» организуют уборку подведомственных территорий. Сотрудники МП «Водоканал» на субботнике будут убирать территорию вокруг водохранилищ. МКУ «Калининградская служба заказчика» и МКП «Калининград-ГорТранс» организуют работы по очистке опор сетей наружного освещения и контактной сети электротранспорта от незаконно расклеенных афиш и объявлений, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники администрации Калининграда уберут осеннюю листву в парках Южном, Балтийском и Центральном, в сквере Энергетиков и в зоопарке. В мероприятии могут принять участие все желающие.

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