Общегородской субботник пройдёт в Калининграде 21 октября

Источник: Калининград.Ru

Традиционное мероприятие проводится для подготовки улично-дорожной сети, скверов и зелёных зон к содержанию в осенне-зимний период. На уборку городских территорий выйдут сотрудники администрации Калининграда, муниципальных предприятий и учреждений.

МУП «Калининградтеплосеть» и МП РИВЦ «Симплекс» организуют уборку подведомственных территорий. Сотрудники МП «Водоканал» на субботнике будут убирать территорию вокруг водохранилищ. МКУ «Калининградская служба заказчика» и МКП «Калининград-ГорТранс» организуют работы по очистке опор сетей наружного освещения и контактной сети электротранспорта от незаконно расклеенных афиш и объявлений, — сообщили в пресс-службе.