Общегородской субботник пройдёт в Калининграде 21 октября
Ежегодный субботник пройдёт в областном центре 21 октября. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Ежегодный субботник пройдёт в областном центре 21 октября. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Традиционное мероприятие проводится для подготовки
МУП «Калининградтеплосеть» и МП РИВЦ «Симплекс» организуют уборку подведомственных территорий. Сотрудники МП «Водоканал» на субботнике будут убирать территорию вокруг водохранилищ. МКУ «Калининградская служба заказчика» и МКП «Калининград-ГорТранс» организуют работы по очистке опор сетей наружного освещения и контактной сети электротранспорта от незаконно расклеенных афиш и объявлений, — сообщили в
Кроме того, сотрудники администрации Калининграда уберут осеннюю листву в парках Южном, Балтийском и Центральном, в сквере Энергетиков и в зоопарке. В мероприятии могут принять участие все желающие.