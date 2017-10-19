Актриса и писательница Тамара Петкевич скончалась на 98-м году жизни

«До последних дней она сохраняла ясность мысли и твердость духа. Мы с помощниками навещали ее в квартире на Пушкинской улице и, как могли, заботились о ней», — написал он в фейсбуке.
Петкевич родилась в 1920 году в Петрограде. В 1940 году вышла замуж и уехала к мужу в ссылку в город Фрунзе, где работала театральным художником. Через два года она вместе с супругом была арестована и впоследствии осуждена за контрреволюционную деятельность.
Во время пребывания в лагерях Петкевич работала медицинской сестрой, участвовала в театрально-эстрадном коллективе, состоящем из заключенных, играла в спектаклях, поставленных режиссером Александром Гавронским.
В 1950 году Петкевич была освобождена из заключения, в 1957 реабилитирована и в 1959 году получила возможность вернуться в Ленинград, где отучилась на театроведческом факультете института театра, кино и кинематографии. Работала в Ленинградском Доме художественной самодеятельности заведующей репертуарным отделом.
В 1993 году опубликовала книгу мемуарной прозы о жизни в сталинских лагерях «Жизнь — сапожок непарный», по которой был снят одноименный документальный фильм, а также поставлен спектакль. Петкевич является автором нескольких книг, лауреатом литературных премий, кавалером Ордена заслуг перед республикой Польша.