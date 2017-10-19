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13:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Прикамье прокуратура потребовала закрыть «взрывные» сайты

ПЕРМЬ, 19 октября, ФедералПресс. В Прикамье по требованию прокурора Мотовилихинского района запретили сайты с информацией об изготовлении взрывчатки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Требования прокурора судом были признаны правомерными. В надзорном ведомстве пояснили, что вся информация была размещена в Сети в открытом доступе, подробно был описан процесс изготовления взрывчатки.

Вся информация признана запрещенной к распространению в стране. Решение суда пока в законную силу не вступило.

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