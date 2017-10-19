В Прикамье прокуратура потребовала закрыть «взрывные» сайты
ПЕРМЬ, 19 октября, ФедералПресс. В Прикамье по требованию прокурора Мотовилихинского района запретили сайты с информацией об изготовлении взрывчатки, сообщает
ПЕРМЬ, 19 октября, ФедералПресс. В Прикамье по требованию прокурора Мотовилихинского района запретили сайты с информацией об изготовлении взрывчатки, сообщает
Требования прокурора судом были признаны правомерными. В надзорном ведомстве пояснили, что вся информация была размещена в Сети в открытом доступе, подробно был описан процесс изготовления взрывчатки.
Вся информация признана запрещенной к распространению в стране. Решение суда пока в законную силу не вступило.