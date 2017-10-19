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13:16 (мск), источник: Новости Перми

СМИ: сотрудница Минкульта предоставила поддельный диплом

По данным прессы, сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту предоставления женщиной подложного диплома при устройстве на работу на должность начальника правового и кадрового отдела ведомств.

Силовые структуры заинтересовались информацией о возможном поддельном дипломе начальника правового и кадрового отдела министерства культуры Пермского края. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что в 2011 году женщина при трудоустройстве в министерство предоставила диплом об окончании в 2004 году юридического факультета одного из вузов. Однако из ответа на запрос силовиков в образовательное учреждение якобы следует, что в списках обучающихся и выпускников юрфака женщина не значится, диплом на ее имя не выдавался.

Также, по данным СМИ, в 2017 году один из сотрудников министерства сообщил о возможном подлоге министру культуры Галине Кокоулиной, но глава ведомства якобы направила эту информацию для рассмотрения начальнику правового отдела, что является нарушением закона о госслужбе.

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СМИ: сотрудница Минкульта предоставила поддельный диплом
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