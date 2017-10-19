СМИ: сотрудница Минкульта предоставила поддельный диплом

Издание сообщает, что в 2011 году женщина при трудоустройстве в министерство предоставила диплом об окончании в 2004 году юридического факультета одного из вузов. Однако из ответа на запрос силовиков в образовательное учреждение якобы следует, что в списках обучающихся и выпускников юрфака женщина не значится, диплом на ее имя не выдавался.