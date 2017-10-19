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13:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Департамент Росприроднадзора по ПФО требует закрыть полигон ТБО в Сарове Нижегородской области

По сведениям ведомства, в ходе рейда был зафиксирован факт размещения отходов с грубым нарушением природоохранного законодательства.

Источник: AP 2017

Кстати, как уточнили в Росприроднадзоре, полигон находится на территории Сарова, между тем, согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.

Установлено, что полигон не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

В отношении МУ «ДЭП», занимающегося эксплуатацией объекта, возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время вопрос о приостановлении деятельности полигона решается в Арбитражном суде Нижегородской области.

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