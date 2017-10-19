Департамент Росприроднадзора по ПФО требует закрыть полигон ТБО в Сарове Нижегородской области
По сведениям ведомства, в ходе рейда был зафиксирован факт размещения отходов с грубым нарушением природоохранного законодательства.
По сведениям ведомства, в ходе рейда был зафиксирован факт размещения отходов с грубым нарушением природоохранного законодательства.
Кстати, как уточнили в Росприроднадзоре, полигон находится на территории Сарова, между тем, согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.
Установлено, что полигон не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).
В отношении МУ «ДЭП», занимающегося эксплуатацией объекта, возбуждено дело об административном правонарушении.
В настоящее время вопрос о приостановлении деятельности полигона решается в Арбитражном суде Нижегородской области.