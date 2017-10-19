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13:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вячеслав Стародубцев назначен и.о. гендиректора НОВАТа

Исполняющим обязанности директора назначен Вячеслав Стародубцев, Владимир Кехман в ближайшее время напишет заявление об увольнении, заявил Стародубцев.

Вячеслав Стародубцев назначен и.о. гендиректора НОВАТа, об этом «Вестям» сообщил сам Стародубцев.

«Я готов сражаться за новосибирского зрителя. Я встречался с министром культуры и получил от него поручение руководить театром. Владимир Кехман 4 декабря напишет заявление на увольнение. Мы будем очень просить, чтобы Владимир Абрамович остался в театре в должности художественного руководителя», — заявил Стародубцев.

Ранее сообщалось, что назначение главы Новосибирского театра оперы и балета отложено, об этом заявлял министр культуры НСО Игорь Решетников.

«Решение должно было состояться 1 сентября, но, к сожалению, пока оно не состоялось. Всё остается так же: Стародубцев, Дмитрий Юровский пока работают в театре, Кехман — в отпуске. Эта информация у меня от Минкультуры РФ», — заявил Решетников.

Напомним, в июле глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский заявлял: «Я поручил одновременно нашему профильному департаменту и нашей кадровой службе в контакте с театральным сообществом, руководством Новосибирской области, самим театром подобрать и представить кандидатов».

Мединский также пояснял, что новый директор будет выбран «не менее чем через месяц». Один из кандидатов на пост — главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев.

Владимир Кехман заявлял, что покинет пост директора Новосибирского театра оперы и балета 13 июля.

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