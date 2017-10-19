Ростовчан могут обязать убирать территорию рядом со своим домом
Собственников могут обязать убирать прилегающую территорию. Новые правила благоустройства обсудили в администрации Ростова.
Собственников могут обязать убирать прилегающую территорию. Новые правила благоустройства обсудили в администрации Ростова.
Власти предлагают, чтобы владелец недвижимости также следил за состоянием объектов благоустройства, которые находятся рядом с его домом.
Кроме того, в администрации хотят привлечь общественность к обсуждению новых проектов, а также принятию решений. Главная задача — создать комфортные условия для жителей южной столицы.