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16:34 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовчан могут обязать убирать территорию рядом со своим домом

Собственников могут обязать убирать прилегающую территорию. Новые правила благоустройства обсудили в администрации Ростова.

Власти предлагают, чтобы владелец недвижимости также следил за состоянием объектов благоустройства, которые находятся рядом с его домом.

Кроме того, в администрации хотят привлечь общественность к обсуждению новых проектов, а также принятию решений. Главная задача — создать комфортные условия для жителей южной столицы.

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