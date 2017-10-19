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15:23 (мск), источник: Prokazan.ru

Уроженка Казани может стать новой солисткой группы «Серебро»

Уроженка Казани, актриса сериала «Молодежка» Юлия Маргулис прошла в финал кастинга группы «Серебро». Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

Отметим, что с 19 октября на странице в соцсети продюсера группы Максима Фадеева начинается голосование за претенденток.

 — Мы хотим видеть человека, который станет членом нашей большой семьи, — написал он.

Кстати, Юлия Маргулис родилась в Казани. Детство и юность девушка провела в столице Татарстана. После девятого класса поступила в Казанское театральное училище, затем ее приняли на факультет эстрадного мастерства в Российскую академию театрального искусства-ГИТИС, и она переехала жить в Москву.

Популярность Маргулис принесла роль Марины Касаткиной в сериале «Молодежка», где она сыграла черлидершу группы поддержки хоккейной команды «Медведи».

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