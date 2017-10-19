Уроженка Казани может стать новой солисткой группы «Серебро»

Отметим, что с 19 октября на странице в соцсети продюсера группы Максима Фадеева начинается голосование за претенденток.

Кстати, Юлия Маргулис родилась в Казани. Детство и юность девушка провела в столице Татарстана. После девятого класса поступила в Казанское театральное училище, затем ее приняли на факультет эстрадного мастерства в Российскую академию театрального искусства-ГИТИС, и она переехала жить в Москву.