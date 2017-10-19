Хорошие пляжи за 10 руб: в Крыму рассказали об эксперименте с курортным сбором

«Наша главная задача не собрать как можно больше денег и похвастаться перед правительством или перед другими регионами: а мы собрали больше. Задача, которую поставил президент — провести эксперимент. Поэтому 10 рублей достаточно для того, чтобы понять саму процедуру и отработать ее. Важно понять, сколько регион собрал средств и как он это аккумулировал. И потом обратный процесс: передача этих денег муниципальным образованиям, анализ того, как они будут их тратить, по какому принципу и на что. Главная же цель введения сбора — развитие туристической инфраструктуры, и когда наши туристы, приезжая из года в год, будут видеть, что инфраструктура меняется, и это благодаря 10 рублям, то они поймут, что вкладывают сами в себя», — уточнил он.