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14:10 (мск), источник: РИА Крым

Хорошие пляжи за 10 руб: в Крыму рассказали об эксперименте с курортным сбором

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Задача крымских властей при помощи курортного сбора развивать инфраструктуру и сервис региона, чтобы туристы видели результаты своих вложений. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: РИА "Новости"

«Наша главная задача не собрать как можно больше денег и похвастаться перед правительством или перед другими регионами: а мы собрали больше. Задача, которую поставил президент — провести эксперимент. Поэтому 10 рублей достаточно для того, чтобы понять саму процедуру и отработать ее. Важно понять, сколько регион собрал средств и как он это аккумулировал. И потом обратный процесс: передача этих денег муниципальным образованиям, анализ того, как они будут их тратить, по какому принципу и на что. Главная же цель введения сбора — развитие туристической инфраструктуры, и когда наши туристы, приезжая из года в год, будут видеть, что инфраструктура меняется, и это благодаря 10 рублям, то они поймут, что вкладывают сами в себя», — уточнил он.

​​​​​​​Черняк напомнил, что эксперимент будет длиться четыре года. Крымчанам, которые захотят отдохнуть на курортах полуострова, сбор платить не придется.

«Мы сразу настаивали, и Общественная палата нас поддержала, чтобы полностью освободить крымчан от курортного сбора. Независимо от того, где вы живете и отдыхаете, на жителей Крыма он не должен распространяться. Однако, если крымчанин едет в тот регион, который попал в эксперимент за пределами Крыма, — то там он платит», — пояснил председатель профильного комитета.

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