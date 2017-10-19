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16:27 (мск), источник: ИА REGNUM

Что мне снег, что мне зной: волгоградцы ждут новых остановочных комплексов

Жители Волгограда с нетерпением ждут новых остановочных комплексов, которые только начали устанавливать на улицах города. Осенняя погода с дождями и ветром ещё больше усилила недовольство горожан, вынужденных ждать общественного транспорта под открытым небом.

По мнению волгоградцев, решение властей об обновлении устаревших павильонов на остановках городского транспорта прекрасно, однако промежуток между сносом старых и появлением новых затянулся.

«На улице дождь, холод, а люди стоят и ждут транспорт под дождем. Остановки, под которой можно спрятаться, нет», — негодуют волгоградцы.

И таких остановок в городе, по их словам, в городе предостаточно. Житель Выборга советует привыкнуть к такой ситуации, ведь в его роде «уже давно так».

«А чего это привыкать, потому что где-то тоже сносят? Почему бы не стремиться сохранить полезное, если хватает мозгов и денег только на демонтаж?! Почему важные работы проводят в ненастье? Зачем привыкать к чьей-то безответственности и непорядочности?», — не согласны горожане.

«Как будто они построят остановки, которые защитят от дождя и холода. Какой-нибудь сарайчик пластмассовый поставят, который развалится через месяц», — уверены пользователи соцсетей.

Отметим, что власти в своём решении о реконструкции остановочных площадок, установке современных павильонов, оборудованных электронными табло, руководствовались исключительно благими намерениями — «обеспечить волгоградцам тот уровень пассажирского обслуживания, которого они действительно достойны». Все монтажно-строительные работы по комплексному обустройству остановочных пунктов проводятся в рамках очередного этапа реализации комплексной транспортной схемы.

Устанавливать новые остановочные павильоны в городе уже начали. Пока только стальной каркас появился на остановке «Улица Бакинская» Центральном районе города. Однако до момента, когда здесь можно будет комфортно подождать транспорт ещё далеко. Следующим этапом станет замена тротуарного покрытия под павильоном и рядом с ним.

В каждом павильоне, изготовленном из металла и закаленного ударопрочного стекла, планируется разместить гранитные скамьи с удобными деревянными сидениями и урны для мусора. Остановочные конструкции оборудуют светодиодной подсветкой и датчиками освещенности. Современные павильоны, оборудованные информационными табло, появятся на проспектах имени Ленина и Маршала Жукова, на улицах Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской.

«Остановки старые, остановки новые. Деньги наши. Конечно хорошо, когда остановка показывает время, но многие и так знают. Плюс вижу один. Для рекламодателей и тех, кто будет собирать деньги с рекламы», — прокомментировал житель Волгограда.

Многие уверены, что новые остановочные павильоны ждёт та же участь, что и ранее снесённые — их просто оклеят разного рода объявлениями типа «Сдаю. Сниму. Куплю», сломают, испишут граффити, одним словом «загадят».

Как сообщалось, в Волгограде новый облик получат 86 остановок, расположенных на пяти городских магистралях в четырёх районах областного центра. Первый этап работ по обустройству остановок включает монтаж стальных каркасов и замену покрытия посадочных площадок. Их замостят тротуарной плиткой и брусчаткой, на ряде объектов используют асфальтобетон. Следующим этапом станет монтаж корпусов павильонов, изготовленных из ударопрочного закаленного стекла.

Конкурс на установку современных остановочных павильонов и реконструкцию посадочных площадок в Волгограде, который был объявлен в июле 2017 года, выиграла компания ООО «АльянсСтройКом», оказавшаяся единственной, кто подал заявку на участие. На эти цели планируется потратить более 60,1 млн рублей.

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