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13:38 (мск), источник: СуперОмск

Омские синоптики рассказали о погоде на выходные — снег и гололед

Согласно прогнозу омского Гидрометцентра, уже к воскресенью дневная температура в Омске упадет ниже нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 82% 767 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Уже в пятницу, 20 октября, дневная температура в регионе составит +4… +9 градусов, а порывистый ветер в отдельных районах будет достигать 18 м/с. Также в этот день ожидается небольшой, а местами умеренный дождь.

В субботу, 21 октября местами снова пройдут небольшие осадки, сохранится ветреная погода. Ночью будет от +3 до -2, днем — от +1 до +6.

В воскресенье, 22 октября, ночная температура упадет до −2… −7, днем — до +3… -2. Местами в этот день ожидаются снег, мокрый снег и слабые гололедные явления, сообщают синоптики.

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