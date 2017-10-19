Омские синоптики рассказали о погоде на выходные — снег и гололед

Источник: РИА "Новости"

Уже в пятницу, 20 октября, дневная температура в регионе составит +4… +9 градусов, а порывистый ветер в отдельных районах будет достигать 18 м/с. Также в этот день ожидается небольшой, а местами умеренный дождь.

В субботу, 21 октября местами снова пройдут небольшие осадки, сохранится ветреная погода. Ночью будет от +3 до -2, днем — от +1 до +6.