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13:36 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе приземлится самолёт «Аэрофлота», носящий имя Мустая Карима

19 октября в международном аэропорту «Уфа» приземлится пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», носящий имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

С инициативой назвать воздушное судно именем Мустая Карима выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. С соответствующим предложением он обратился к руководству «Аэрофлота».

— Весомый вклад в историю, науку, культуру Отечества внесли уроженцы Республики Башкортостан, которая в 2019 году отметит 100-летие с момента своего образования. Ровесником этого события был народный поэт Башкортостана Мустай Карим, вписавший имя нашей республики на литературную карту мира и страны, — говорится в письме Рустэма Хамитова. — Учитывая значение личности и творчества Мустая Карима, его вклад в сокровищницу российской литературы, прошу вас рассмотреть возможность присвоения его имени одному из воздушных судов «Аэрофлота».

Этот благородный шаг со стороны авиакомпании станет важным событием в общественной жизни страны в преддверии 100-летия одного из выдающихся деятелей многонациональной российской культуры. Правление компании поддержало эту идею и присвоило имя Мустая Карима новому самолёту, который поступил в парк «Аэрофлота» в конце сентября 2017 года.

— Решение о присвоении имени было принято в дань уважения, а также в честь грядущей памятной даты — столетнего юбилея со дня рождения поэта, — сообщили в пресс-службе авиакомпании. — Отечественный пассажирский самолет с заводским номером 95135 и регистрацией RA-89098 выполняет регулярные рейсы без привязки к определенному направлению, экипаж также является сменным.

В авиакомпании отметили, что имена собственные самолетам стали давать еще в СССР в годы Великой Отечественной войны. Но после войны традиция была утрачена.

К началу 2004 года, когда отмечалось 100-летие со дня рождения легендарного Валерия Чкалова, «Аэрофлот» ее возродил. Сегодня в самолетном парке авиакомпании насчитывается 210 «именных» воздушных судов.

По традиции лайнеры носят имена великих соотечественников, среди которых выдающиеся русские летчики и полководцы, композиторы и художники, поэты и писатели, ученые и исследователи.

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